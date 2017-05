Alex Márquez: "Los puntos se reparten mañana, hay que hacer una buena carrera

Jerez de la Frontera , 6 may .- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) quiso restar importancia a su primera mejor clasificación de entrenamientos y récord de la categoría para afirmar que están haciendo "los pasos como toca, pero bueno, los puntos se reparten mañana y hay que hacer una buena carrera".

"No era un resultado necesitado", por su primera mejor clasificación de entrenamientos ya que llevaba "cuatro carreras que estábamos en la primera línea y por una cosa u otra se escapaba el mejor tiempo, si que siempre va bien, porque es motivación extra, y ves que todo el trabajo que hay detrás se está haciendo bien".

"Hemos mejorado este año, ya desde los test de pretemporada que nos salía una vuelta buena y aquí sabía que era la clave al principio, tirar con el motor fresco, porque después el rendimiento baja muchísimo, con estos motores de serie todo se calienta mucho y hemos visto que después nadie ha mejorado porque era muy difícil", recordó el piloto de Estrella Galicia 0'0.

Al hablar de una probable pugna en carrera con su compañero de equipo Franco Morbidelli, Alex Márquez fue sincero al afirmar que "a priori, con los papeles en la mano, tendría que ser así; en la carrera va a hacer mucho calor, va a ser muy larga y serán importantes las primeras cinco vueltas, ya que allí es donde se puede marcar la diferencia, es donde tendremos que apretar".

"Todos los entrenamientos me han salido redondos, en agua el primer día me sorprendió muchísimo porque salía y hay días en los que en agua te sientes al límite y estás a un segundo del primero, y el otro día tuve dos sustos y le sacaba un segundo y medio por vuelta, me sorprendió muchísimo", explico el pequeño de los hermanos Márquez.

Para la carrera, Alex Márquez aseguró que habrá que "controlar las emociones", puesto que "en las carreras de casa quieres marcar un poco el territorio, pero tampoco me obsesiono con una victoria".

"Acabar en el podio sería un buen resultado, tenemos que hacer esos pasos poco a poco y consagrarnos en esas posicione si bien es cierto que lo daremos todo porque aquí la gente empuja y, quieras o no, sobre todo en las curvas Nieto y Peluqui te quieres lucir un poquito más, aprietas más que en otras curvas, pero será importante mantener la cabeza fría y saber en todo momento que ritmo tenemos y que ritmo podemos hacer en carrera", reconoció Márquez.