Adams: "Los jugadores del Real Madrid son de otro nivel"

Granada, 6 may (EFE).- El entrenador del Granada CF, el inglés Tony Adams, dijo que "los jugadores del Real Madrid son de otro nivel" después de la derrota por 0-4 sufrida esta noche por su equipo ante el conjunto blanco y admitió que la primera parte de su plantel "no fue aceptable".

Adams apuntó en la rueda de prensa posterior al choque que "el Real Madrid es un gran equipo, tiene un nivel excelente y sus jugadores son de otro nivel" y calificó como "decisivo" encajar un gol tan pronto.

"No me gustó lo que vi en la primera parte. Esa primera parte no fue aceptable, aunque en la segunda mitad mejoramos y mantuvimos el resultado. Quedan dos partidos, tenemos que ser profesionales y seguir", añadió.

Adams afirmó que "la presión en estos partidos es enorme para jugadores tan jóvenes", que "cometen errores por falta de experiencia", aunque destacó que "de todos los partidos se aprenden cosas y se sacan aspectos positivos".

"Hay que pensar en el equipo que tenemos que construir para la próxima temporada, se cometieron errores esta campaña, el propietario lo sabe más que nadie, y esperamos no volver a cometer esos fallos", indicó en clave de futuro.