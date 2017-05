Zidane convocará ante el Granada a Coentrao y reservará a Pepe

Madrid, 5 may (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, informó este viernes de que tendrá a su disposición para el choque ante el Granada al lateral portugués Fabio Coentrao, mientras que su compatriota Pepe aún esperará una semana más para regresar a un campo de fútbol.

Ambos jugadores se entrenaron hoy junto al resto de sus compañeros y, salvo sorpresa de última hora, sólo entrará en la convocatoria para jugar en el estadio de Los Cármenes Coentrao. Pepe, aún deberá esperar.

"Fabio va a estar con nosotros mañana. Pepe está muy bien y creo que la próxima semana va a estar con nosotros totalmente. Mañana, no", dijo.

También informó sobre el estado de Raphael Varane, que hoy no trabajó junto al resto de sus compañeros: "Se ha resentido de algo. No es nada, no es mucho, pero como siempre. No queremos arriesgar con uno que tiene unas molestias y ya está", concluyó.