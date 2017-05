Viñales: "La jornada ha sido positiva, a pesar de la caída"

Jerez de la Frontera , 5 may .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), sexto mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España de MotoGP afirmó que para él "la jornada ha sido positiva, aparte de la caída, que ha sido un error por querer apretar cuando la pista estaba mal.

"Me he encontrado con un parche que estaba húmedo y aunque cuando llegabas a las últimas curvas había parches, no estaban tan húmedos y era un poco extraño, pero de todas maneras el día ha ido bien", recalcó el piloto de Yamaha.

Viñales destacó la actuación de Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo de la categoría, al asegurar haberlo visto muy bien "ya que cuando estaba en el taller sentado le he visto hacer un T4 (cuarto parcial) muy bueno en todo momento y yo creo que aquí Dani siempre ha ido rápido".

"Hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, no solo para Jerez, sino para todas las demás pistas, ya que es un piloto con un talento increíble y uno de los mejores de todo el mundial y siempre estará ahí", recalcó Viñales.

"De todas maneras, yo creo que el tiempo de vuelta no ha sido muy rápido mirando los del año pasado, pero Dani lo ha hecho muy, muy rápido, aunque esperemos poder estar ahí mañana", recalcó el piloto español, vencedor de los grandes premios de Catar y Argentina.

No obstante Maverick Viñales explicó que "habría que ver que neumáticos han montado los pilotos de Honda, sé que Marc no ha montado neumático y no ha mejorado mucho el tiempo, pero Dani ha mejorado más de un segundo y Jack y Cal también; Jorge -Lorenzo- también mejoró mucho cuando puso el neumático blando y por eso es realmente difícil saber dónde estamos".

"Me siento bien con la moto que tengo, siempre rodando muy cómodo, a un buen nivel, y habrá que esperar a mañana para ver si mejora la pista y podemos mejorar la moto", dijo Viñales, quien añadió que "también hay que recordar que Honda hizo un test aquí y eso supongo que ayuda un poco".