Valverde destaca a Urrutia y dice que busca "lo mejor para el equipo"

Lezama , 5 may .- Ernesto Valverde ha destacado este viernes la labor del presidente Josu Urrutia como "soporte" y "parapeto" del primer equipo del Athletic Club y dijo, en relación al anuncio de su decisión de seguir o no seguir la próxima temporada, que lo que busca es "lo mejor para el equipo".

"Uno siempre piensa que hace lo mejor para el club y lo mejor para el equipo", aseguró un Valverde que cree que "hay que aguantar el tirón" cuando "hay necesidad de noticias permanentemente, y más si ha habido noticias en otros equipos", en referencia al hecho de que Luis Enrique Martínez no siga en el Barcelona el próximo curso y él aparezca como unos de los principales candidatos a sustituirle.

Para el 'Txingurri' "lo importante es la marcha del equipo". "Hoy todos estamos pendientes de lo que pasa en el Sánchez Pizjuán (en el Sevilla-Real Sociedad) para ver que hacemos nosotros el domingo, ¿que hay más importante que eso?", se preguntó en la rueda de prensa previa al choque liguero ante el Alavés del domingo.

En ese sentido, valoró especialmente la actitud del Urrutia: "nuestro presidente es una roca y se lo tenemos que agradecer. El club tira del equipo y el equipo tira del club. El hecho de que el presidente esté siempre como soporte nuestro es increíble, es lo mejor que tenemos. No es la razón de acabar quintos, sextos o en Champions, pero es una de las razones".

"A pesar de que la prensa es muy crítica con él, es él que aguanta el tirón. Y es lo que tiene que hacer. No tiene que salir y dar noticias todos los días en ruedas de prensa", añadió.

A su juicio, "lo que tiene que hacer" un presidente "es dar estabilidad al club y dar estabilidad al equipo". "Nosotros nos sentimos respaldados, es imprescindible que el equipo tenga esta estabilidad para trabajar. Ha habido momentos malos y el presidente siempre ha sido un parapeto extraordinario. Ese es su mérito y ahí está su éxito también", añadió.

Por otro lado, aseguró que no necesita que le griten "Valverde, quédate" para decidir quedarse. "Estoy muy contento de como van las cosas y del respeto que tiene el público hacia mí. Ha sido extraordinario desde el primer día hasta que sea el último", dijo.

"No soy muy de esas cosas, con el cariño que me muestran cada día para mí es suficiente y además estoy bien y estoy contento. Siempre lo he notado en Bilbao y siempre he sido reconocido", añadió, sin entrar en más valoraciones sobre una decisión de continuar o no en el Athletic que en sus últimas apariciones tanto él como Urrutia aparcaron hasta final de temporada.