Valverde considera la visita al Alavés "el partido clave de la temporada"

Lezama , 5 may .- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, consideró que la visita de este domingo al Deportivo Alavés en Mendizorroza como "el partido clave de la temporada" ante la importancia que tiene en la resolución de la pelea por entrar en Europa en la que se encuentra su equipo.

Valverde enmarcó el derbi del domingo dentro de una jornada con "enfrentamientos complicados" para los tres equipos en la "bonita lucha" por la quinta y la sexta plaza. Además del Athletic, una Real Sociedad a la que saca un punto y que visita esta noche al Sevilla y un Villarreal que le aventaja también en un punto y que juega el sábado en el Camp Nou.

"Ganar en Vitoria nos daría mucho. Tenemos que mirar de reojo a los otros partidos, pero estamos en lo de siempre, tendremos que ganar el nuestro", reflexionó el 'Txingurri' tras el entrenamiento de su equipo en Lezama, en la rueda de prensa previa al choque.

Valverde espera a un Alavés que va "a apretar" porque "para ellos es un partido importante". "Es un derbi, va a haber mucho ambiente y tienen que preparar la final de Copa, para la que partidos como estos de tensión y presión les viene bien", avanzó.

En todo caso, el Athletic tratará imponer su "estilo" y su "necesidad" de victoria, algo que no tiene un Alavés sin mayores objetivos en Liga.

A Valverde, vitoriano de adopción, le ha "sorprendido" el buen rendimiento del conjunto albiazul tanto "por ser un recién ascendido", como por tener que "reinvertarse" en la pretemporada y acabar haciendo "una plantilla competitiva hasta el final, con buenas cesiones y jugadores buenos y fuertes".

En ese sentido, alertó de las "vigilancias" que tendrán que hacer sus hombres a los futbolistas rápidos" con los que cuenta Maurizio Pellegrino para "proyectarse en ataque".

Entre las virtudes alavesistas , destacó que "rentabiliza muy bien los que marca" porque, aunque "no hace muchos goles, le hacen pocos". También reparó en que "defiende bien los centros laterales porque tiene centrales muy altos" y en que "se siente a gusto" y "tiene paciencia" cuando se ve "en su medio campo".

Además, añadió, cuenta con "dos laterales profundos", jugadores por dentro que manejan el juego y arriba, le pelea constante de Deyverson, "el trabajo de Toquero y la calidad de Ibai". "Un buen equipo, sin duda", resumió.

Valverde está "muy contento" por como le van las cosas a su equipo, inmerso en "una racha extraordinaria" de cuatro victorias consecutivas, seis en siete y ocho en los últimos diez partidos. "Estamos como un delantero está que las mete todas", destacó.

Quizás por ello no se decantó por un resultado hoy en el Sánchez Pizjuán, ya que si gana la Real Sociedad al Athletic se le abrirían "expectativas" nuevas con las que hasta ahora no contaba, que serían la de poder alcanzar al Sevilla en la cuarta plaza si gana sus tres partidos, el Villarreal no lo hace y el Sevilla, que tiene que viajar al Santiago Bernabéu, pierde otro encuentro más.