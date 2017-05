Sterbik: "Siempre le dije a Jordi que si ocurría algo iría a la selección"

Madrid, 5 may (EFE).- Arpad Sterbik vuelve a vestir más de un año después la camiseta de los "Hispanos". A sus 37 años el portero del Vardar macedonio vive feliz su retorno a la selección, un equipo que ve como "un grupo de amigos" con el que siempre está dispuesto a jugar, aunque, como recalcó, ahora es el momento de Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales.

"Siempre le dije a Jordi (Ribera, el seleccionador nacional) que si ocurría algo iría a la selección sin problemas", pero España "tiene dos porteros muy buenos", señaló Sterbik.

El guardameta hispano-serbio ha sustituido en la selección al lesionado Gonzalo Pérez de Vargas y en una entrevista concedida a la Agencia EFE desveló sus sensaciones en su retorno al equipo nacional.

Pregunta.- ¿Esperaba volver a jugar de nuevo con la selección?

Respuesta.- Con Jordi -Ribera- tengo una buena relación. Cuando le nombraron seleccionador me llamó y me preguntó qué planes tenía y yo le dije que para mí la selección, no es que renunciara, pero que España tenía con Gonzalo -Pérez de Vargas- y Rodrigo -Corrales- dos porteros muy buenos, dos porteros que creo que en uno o dos años pueden formar la mejor pareja del mundo, y que podía ir con ellos sin ningún miedo a cualquier campeonato, porque los dos tienen mucha calidad.

P.- ¿Tuvo alguna duda cuando Jordi le llamó para sustituir a Gonzalo?

R.- Cada vez que Jordi ha hecho una lista me ha mandado un mensaje para decirme que me iba incluir entre los reservas y yo siempre le he dicho que de acuerdo, que por mi parte no había ningún problema y si alguno se lesionaba o ocurría algo yo iría sin problemas.

P.- Entonces ve esta convocatoria como algo puntual.

R.- Es que no pienso en eso. Solo pienso en que ahora mismo estoy aquí y estoy muy contento con la llamada de Jordi, porque este es un grupo fantástico. Puede ser que en España no seamos ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más rápidos, pero este grupo es muy sano, somos amigos y por eso vienen los resultados.

P.- Pero solo con un buen ambiente es suficiente para seguir peleando por las medallas.

R.- El grupo ha cambiado, pero el ambiente sigue siendo muy bueno. Están entrando jóvenes con calidad, pero también hay veteranos que todavía pueden dar mucho. Hay una buena mezcla y eso creo que va a permitir a España seguir peleando por las medallas.

P.- Jóvenes como Dani o Alex Dujshebaev, a los que conoce desde niños.

R.- La verdad es que veo a Dani en la selección y es un poco raro jugar con él, porque yo he jugado con su padre -señaló entre risas-. He jugado con Talant y ahora estoy jugando con Dani y con Alex.

P.- ¿Qué ha cambiado en el equipo con la llegada de Jordi Ribera?

R.- Cuando llega un nuevo entrenador siempre hay pequeños cambios, además Jordi está pensando en el ciclo olímpico y está dando entrada a jóvenes que pueden llegar a los Juegos de 2020. Como te decía antes, hay una buena mezcla de jóvenes y veteranos. Creo que es un entrenador muy bueno, tácticamente es muy bueno.

P.- La derrota en la final del Europeo de Colonia, la ausencia de los Juegos de Río. ¿Tiene alguna espina clavada en su paso por la selección?

R.- Sí, eso es algo que está ahí, pero los años que he pasado con este grupo lo compensan todo. He ganado un grupo de amigos y no se puede conseguir todo.

P.- Hablando de retos por cumplir, el próximo mes de junio disputará con el Vardar una nueva Final Four de la Liga de Campeones. Un formato que se le ha resistido tanto con el Ciudad Real como con Atlético de Madrid y Barcelona.

R.- Estamos muy contentos de estar en la Final Four y ahora vamos a ver. Estamos tranquilos, porque hemos conseguido lo que queríamos, que era llegar a Colonia y ahora toca disfrutar y prepararnos para jugar contra esos grandes equipos.

P.- ¿Hubiera preferido enfrentarse a otro rival que no fuera el Barcelona en semifinales?

R.- No, me da igual, porque si nuestro equipo juega bien, si estamos bien de cabeza, creo que podemos competir con cualquiera.

P.- Un Barcelona que ha cambiado mucho desde que usted dejó el equipo azulgrana

R.- Sí, ha cambiado mucho, han llegado jóvenes y tiene más potencia de lanzamiento. La verdad es que son buenos, muy buenos, pero vamos a intentar buscar sus puntos débiles, a ver si los encontramos.