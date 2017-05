Popular pierde 137 millones y pide tiempo para diseñar su estrategia

Madrid, 5 may (EFECOM).- El consejero delegado del Banco Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, ha pedido hoy tiempo para diseñar la estrategia de la entidad, que ha perdido hasta marzo 137 millones de euros, tras verse obligada de nuevo a realizar cuantiosas dotaciones a provisiones por las pérdidas del negocio inmobiliario.

En rueda de prensa, Sánchez-Asiaín insistió en que antes de comunicar sus futuros movimientos, Popular debe poder "dar respuesta a las preguntas que se hace el mercado" sobre la situación real de su negocio y para ello tiene que analizar "uno a uno" los más de 40.000 activos improductivos de su balance, lo que llevará "unas semanas".

Hasta que no tengan el diagnóstico, es decir, la valoración real actual de esos activos, no desvelarán su estrategia de futuro, en la que siguen sin descartar una ampliación de capital, que ahora mismo aseguran que no están preparando, pero que ha despertado el interés de muchos inversores institucionales.

Sánchez-Asiaín ha reconocido que el principal problema del Popular es la falta de confianza del mercado, que se ha reflejado en una ralentización de su actividad comercial en enero y febrero, y que ha relacionado con el incumplimiento del plan de negocio del anterior equipo y también con los cambios en la dirección y con las constantes especulaciones sobre ellos en prensa.

Por eso, y para evitar minar el intento de recuperar la confianza, el directivo no ha querido adelantar los próximos pasos del banco hasta que no hayan revisado a fondo el balance, momento en que se sabrá si pueden seguir su camino de forma independiente, entre otras cosas.

En este sentido ha reconocido que ha habido "conversaciones informales" con otros bancos, aunque "ningún acercamiento serio", pues "todos hablan con todos", especialmente desde el inicio de la crisis.

Tampoco ha descartado la venta de activos no estratégicos, como la unidad de tarjetas de crédito Wizink o Total Bank -sobre el que espera alguna oferta próximamente-, aunque siempre y cuando generen valor para el accionista, ya que tienen claro que no van a malvender ningún activo.

La entidad ha segregado el negocio inmobiliario desde el pasado 1 de enero, en una unidad que ha llamado Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos (NITA) y que ha perdido 317 millones de euros, mientras que con el negocio minorista, muy centrado en pymes y el auténtico motor del banco, ha ganado 180 millones.

Tras dotar 496 millones a provisiones, Popular registró unas pérdidas de 137 millones, aunque espera cerrar el año con beneficios, si no hay nuevas "dotaciones extraordinarias".

A cierre de marzo, el banco había vendido 569 millones de euros en activos improductivos, una cifra que confía en que se repita trimestre a trimestre, con lo que podría terminar el año con al menos 2.280 millones en activos vendidos.

También explicó que la entidad no tiene intención de hacer más reestructuraciones, tras cerrar 300 oficinas en 2016 y eliminar 3.000 empleos.

Respecto a la reexpresión de las cuentas de 2016, anunciada en abril, Popular ha confirmado que las pérdidas alcanzaron los 3.611 millones después de revisar algunos activos y provisiones.

En cuanto a las cuentas trimestrales, Popular cerró marzo con un recorte del 5,6 % en su volumen de créditos, que quedó en 100.859 millones, y con un ratio de morosidad del 14,91 %, frente al 12,68 % de un año antes.

Las ventas de inmuebles sumaron 459 millones, con un incremento del 18,5 % en las minoristas, al tiempo que las ventas de créditos inmobiliarios alcanzaron los 402 millones.

También se redujeron los recursos de clientes, un 3 %, hasta 84.163 millones, lo que dejó los activos totales gestionados en 167.212 millones, un 8,2 % menos.

A cierre de marzo, Popular tenía un ratio de capital de máxima calidad CET 1 "phased-in" del 10,02 %, frente al 12,81 % de un año antes y por encima de los requisitos normativos del 7,875 %.