Podemos presenta PNL para que Gobierno regule y ordene profesiones deporte

Madrid, 5 may (EFE).- El grupo parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso que insta al Gobierno a regular y ordenar las profesiones del deporte, ya que la regulación actual es insuficiente y permite la precariedad laboral y la economía sumergida.

El texto reclama que, en cumplimiento de la Constitución, el Ejecutivo proceda a "unificar y conferir un marco general e igualitario, respetando estrictamente las competencias autonómicas, que otorgue seguridad jurídica a los profesionales del deporte".

Pide también que se clasifiquen las categorías profesionales, se especifiquen las funciones y atribuciones propias de cada una y se determine cómo debe acreditarse dicha cualificación para acceder legalmente al ejercicio de la profesión.

"Esta tarea es urgente y necesaria, porque está en juego la salud y la seguridad de la ciudadanía. Si las profesiones del deporte son reguladas la actividad física y deportiva se realizará de forma segura, adecuada, saludable y sin menoscabo de la salud e integridad física de los consumidores, usuarios y deportistas", sostiene.

La PNL argumenta que como la actividad física ha pasado a constituir una parte importante de los hábitos diarios de la ciudadanía, el deporte se ha convertido en una actividad económica de grandes magnitudes, de forma que genera más del 2% del PIB.

Ello ha hecho que proliferen nuevas ocupaciones en el sector deportivo y que las relaciones laborales sean cada vez más complejas, circunstancias que se unen a que "la regulación legal existente en esta materia hoy resulta claramente insuficiente".

Según el grupo parlamentario, de acuerdo a estudios sobre los profesionales en actividad física y deporte, "un 40% de los trabajadores no poseen titulación y 2 de cada 3 de los que sí la tienen no poseen la titulación adecuada para el desempeño de los servicios que ofrecen", lo que supone "un problema grave porque perjudica a la calidad de los servicios deportivos y (...) no se asegura la protección de la salud y la seguridad de los consumidores", como establece la Constitución

"1 de cada 3 trabajadores de la actividad física y el deporte desarrollan su profesión sin contrato o en situación ilegal, además la mayoría de los contratos que se firman no cumplen con el mínimo de los convenios colectivos", añade el texto, que considera la situación actual como "campo de abono para la precariedad laboral y la economía sumergida".

El mismo defiende que la demanda del sector deportivo sobre la clasificación de las categorías profesionales debe ser atendida en la presente legislativa y que la "regulación se haga para todo el Estado, respetando siempre de manera estricta las competencias autonómicas".

"La regulación de las profesiones del deporte supone dignificar a los profesionales del deporte. Ya que si regulamos las profesiones se podrá entonces, y solo entonces denunciar el intrusismo,acabar con la falta de transparencia y perseguir la publicidad engañosa en el sector", agrega.