Sol, playa, palmeras y surf en el primer ensayo de Manel en Kiev

Kiev, 5 may (EFE).- Sol del amanecer, playa, palmeras, una autocaravana hippie y surf: esos son los componentes de la puesta en escena del representante español en Eurovisión 2017, Manel Navarro, revelados hoy en los primeros ensayos del cantante español en Kiev.

Vestidos con pantalones más bien ajustados, zapatillas deportivas y camisas hawaianas a medio desabrochar, Manel y los cinco músicos y amigos que le acompañan en la actuación pisaron hoy por primera vez el escenario del Centro Internacional de Exposiciones de Kiev que acogerá la gran final del concurso el próximo sábado.

La representación de la canción "Do it for Your Lover" (Hazlo por tu amante) -que combina la letra en español con un estribillo en inglés- arranca sobre un fondo en blanco y negro, con los chicos de espaldas al público, mirando al cielo nocturno a la espera de un amanecer que no tarda en llegar: verdes, rosas y violetas psicodélicos invaden enseguida el escenario.

Así lo contó en la web de TVE después del ensayo el director artístico de la puesta en escena, el belga Hans Paneckoucke, profesional con casi tres décadas de experiencia internacional en programas musicales y de entretenimiento.

"Empiezan a tocar la guitarra mirando al cielo, después de una larga noche de fiesta en la playa de Barcelona, pero en un minuto todo cambia. Sale el sol y hay mucho color. En el suelo aparecen las tablas de surf y se suben en ellas" para surfear, tocar y cantar sobre las olas del mar, describió Paneckoucke la actuación.

Al concluir los ensayos, Manel agradeció en Twitter los comentarios de sus seguidores y pidió comprensión con algunos fallos observados por los más críticos.

"Gracias por vuestros comentarios, hoy ha sido solo el primer ensayo. ¡Seguiremos trabajando para mejorar algunos detalles!", escribió el catalán de 21 años.

El joven cantante quiere sorprender a todo el mundo, plantar cara a las críticas y hacer malos los pronósticos de las casas de apuestas, que le sitúan en el último lugar en la gran final.

"Muchas veces se han producido sorpresas en Eurovisión. Yo voy a hacer todo lo posible por ganar", dijo el intérprete justo antes de partir a la capital ucraniana, a donde que ha viajado acompañado de once miembros de su familia.

También se ha traído cuatro maletas con más de cien camisas, la mayoría de ellas hawaianas, y un amuleto que lleva a todas partes: una mano de Fátima que le regaló su madre hace tres años.