Obradoiro-Betis, duelo clave por la permanencia

Santiago de Compostela, 5 may (EFE).- El Rio Natura Monbus Obradoiro recibe este sábado en el Multiusos Fontes do Sar (20.00 horas, con el arbitraje de García González, Pérez Pizarro y Serrano) al Real Betis Energía Plus, en un partido clave en las aspiraciones de ambos por la permanencia en la liga Endesa.

Separados por tan sólo una victoria, el choque es trascendental para los dos, aunque más para el conjunto sevillano porque una derrota en Santiago le complicaría mucho su futuro en la categoría a falta de dos jornadas para el final del curso.

Si el Obradoiro gana por más de cinco puntos, que fue la diferencia por la que ganó el Betis en la ida, y el Joventut se impone al Manresa en el derbi catalán, el equipo de Moncho Fernández se aseguraría matemáticamente la permanencia, ya que aventajaría en dos partidos más el average a su rival de mañana.

"Tenemos que centrarnos en las pequeñas cosas sobre las que tienes control. Habrá muchas situaciones y emparejamientos que marcarán el devenir del resultado final y saber manejar técnica y tácticamente el partido. Lo que tenemos que hacer es jugar al baloncesto como ya hemos hecho otras veces y eso los jugadores saben hacerlo perfectamente", apuntó Fernández.

El Betis llegará a la capital gallega en su peor momento de la temporada, con un balance negativo de trece derrotas en las últimas catorce jornadas, lo que provocó un cambio de entrenador en su banquillo -Alejandro Martínez sustituyó a Zan Tabak-.

"Ha mantenido muchas cosas y les ha dado su propio estilo, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Buscan un ritmo alto de juego, dejar mucha libertad a los jugadores", avisa el entrenador gallego, que define al Betis como un equipo "experto": "Tenemos que saber que vamos a tener enfrente a un equipo que nos va a poner las cosas difíciles porque juega y trabaja muy bien".