Jo Nesbo y Armando Lucas entre los más vendidos, en una semana muy ecléctica

Madrid, 5 may (EFE).- Las listas de libros más vendidos aupan esta semana a sus números uno a autores muy diferentes, pero sin un claro favorito, desde el noruego Jo Nesbo en Reino Unido, al cubano Armando Lucas en Colombia o el británico Irvine Welsh en México.

Los lectores muestran también predilección por los autores locales y llevan a lo más algo a Rebecca Gablé en Alemania, Fernando Aramburu en España, Marc Levy en Francia o Federico Moccia en Italia.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Die fremde Königin -Rebecca Gablé (Bastei Lubbe)

2.- Grand Prix - Martin Walke (Diogenes)

3.- Selfies - Jussi Adler-Olsen (dtv)

4.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

No ficción:

1.-Heilen mit der Kraft der Natur -Prof. Dr Andreas Michaelsen (Insel)

2.- Penguin Bloom - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus)

3.- Hillbilly-Elegie - J. D. Vance (Ullstein)

4.- Das geheime Leben der Bäumen - Peter Wohlleben (Ludwig)

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "El bazar de los malos sueños" - de Stephen King (Plaza & Janes)

2.- "La Razón de Estar Contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial)

3.- "El Predador" - Wilbur Smith (Emece)

4.- "La Chica del Tren" - Paula Hawkins (Planeta)

No ficción:

1.- "Fueron por Todo" - Nicolas Martin Wiñazki (Sudamericana)

2.- "La Argentina devorada" - José Luis Espert (Galerna)

3.- "Argentina. Un siglo de violencia" - de Marcelo Larraquy (Sudamericana)

4.- "La Magia del Orden" - de Marie Kondo (Aguilar)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "A cabana" - William P. Young (Arqueiro)

2.- "O homem mais inteligente da história" - Augusto Cury (Sextante)

3.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

4.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- "Sapiens-Uma breve história da humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Rita Lee: Uma autobiografia" - Rita Lee (Globo)

3.- "Pecar e perdoar" - Leandro Karnal (HarperCollins)

4.- "Para educar crianças feministas: Um manifesto" - Chimamanda Ngozi Adichie (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B)

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach - (Ediciones B)

3.- "La razón de estar contigo" - Bruce Cameron - (Penguin Random House)

4.- "La cabaña" - Paul Young - (Planeta)

No ficción:

1.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta)

2.- "Alguien tiene que llevar la contraria" - Alejandro Gaviria - (Planeta)

3.- "HolaSoyDanny" - Daniel Samper - (Planeta)

4.- "El libro de la alegría" - Lama/Tutu - (Penguin Random House)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

2.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro (Espasa)

3.- "Trilogía del Baztan" - Dolores Redondo (Destino)

4.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

No ficción:

1.- "Manual del aprendiz de cocinero" - Varios autores (Espasa)

2.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)

3.- "Desafío Max: ¡Hasta dónde quieras llegar!" - Elsa Pataky, Fernando Sartorius (La esfera de los libros)

4.- "Cree en ti" - Rut Nieves Miguel (Autor-editor)

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Golden Prey" - John Sandford (Putnam)

2.- "The Fix" - David Baldacci (Grand Central)

3.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

4.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis (Little, Brown)

No ficción:

1.- "Option B" - Sheryl Sandberg y Adam Grant (Knopf)

2.- "Shattered" - Jonathan Allen y Amie Parnes (Crown)

3.- "The Operator" - Robert O'Neill (Scribner)

4.- "The Secrets of my Life" - Caitlyn Jenner con Buzz Bissinger (Grand Central)

Fuente: The New York Times

FRANCIA

Ficción:

1.- "La dernière des Stanfield" - Marc Levy (Robert Laffont)

2.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (Xo)

3.- "La fille de Brooklyn" - Guillaume Musso (Pocket)

4.- "Le tour du monde du roi zibeline" - Jean-christophe Rufin (Gallimard)

No ficción:

1.- "Votre santé sans risque" - Frédéric Saldmann (Albin Michel)

2.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes)

3.- "Les predateurs au pouvoir; main basse sur notre avenir" - Michel Pincon y Monique Pincon-charlot (Textuel)

4.- "Reconnaître le fascisme" - Umberto Eco (Grasset et Fasquelle)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Tre volte te. Il ritorno di Babi, Step e Gin" - Federico Moccia (Nord)

2.- "Chi sta male non lo dice" - Antonio Distefano Dikele (Mondadori)

3.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (San Paolo)

4.- "1984" - George Orwell (Mondadori)

No ficción:

1.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori)

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

3.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton)

4.- "Io vivo nell'ombra" - Comandante Alfa (Longanesi)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Porno" - Irvine Welsh (Anagrama)

2.- "Después de las 11:11" - Ricardo Talavera (Endira)

3.- "Carlota: La emperatriz que enloqueció de amor" - Laura Martínez-Belli (Planeta)

4.- "Herejes" - Leonardo Padura (Tusquets)

No ficción:

1.- "El mito del emprendedor. Por qué no despegan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen"- Michael E. Gerber (Paidós)

2.- "El eslabón perdido: La historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México" - Humberto Hernández Haddad (Grijalbo)

3.- "Los Románov" (1613-1918) - Simon Sebag Montefiore (Crítica)

4.- "¿Por qué ganó Trump?" - Martín del Palacio (Ariel)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Isabel de Aragão - Entre o Céu e o Inferno" - Isabel Stilwell (Manuscrito Editora)

2.- "Mais Poderosa Que a Espada" - Jeffrey Archer (Bertrand Editora)

3.- "A Mulher-sem-cabeça e o Homem-do-mau-olhado" - Gonçalo M. Tavares (Bertrand Editora)

4.- "Memorial do Convento" - José Saramago (Porto Editora)

No ficción:

1.- "Receitas com Segredo" - Marco Costa (Casa das Letras)

2.- "As Classes Populares" - João Teixeira Lopes, Francisco Louçã y Lígia Ferro (Bertrand Editora)

3.- "Conversas com Maria" - Helena Sacadura Cabral (Clube do Autor)

4.- "Eu Adoro a Minha Mãe" - Giles Andreae y Emma Dodd (Booksmiles)

Fuente: Librería Bertrand y Fnac

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Thirst" - Jo Nesbo(Harvill Secker)

2.- "A Dark So Deadly" - Stuart MacBride (HarperCollins)

3.- "The Fix" - David Baldacci (Macmillan)

4.- "War Cry" - Wilbur Smith & David Churchill (HarperCollins)

No ficción:

1.- "Note to Self" - Connor Franta (Simon & Schuster)

2.- "Killers of the Flower Moon" - David Grann (Simon & Schuster)

3.- "Dummy" - Matt Coyne (Headline)

4.- "The Maddie Diaries" - Maddie Ziegler (Simon & Schuster)

Fuente: The Sunday Times.