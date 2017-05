Mendilibar: "Si queremos lucirnos individualmente el Atlético nos golea"

Eibar , 5 may .- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha advertido a sus futbolistas de que si quieren lucirse individualmente mañana, sábado (16.15 horas), en el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid podría golear.

"Si queremos hacer un partido individual y los futbolistas tratan de lucirse cada uno, porque vamos a Madrid, en lugar de jugar en equipo, nos pueden meter cuatro goles", ha avisado.

El encuentro "va a ser complicado. Normalmente es muy difícil un partido contra el Atlético. Es un equipo grande que juega como un pequeño, no da un balón por perdido, pelea en cada jugada. No tiene que ganar 4-0, no va a lo loco por la victoria, y si el partido se alarga no se pone nervioso", ha explicado.

Los rojiblancos afrontarán el duelo ante el Eibar en medio de una eliminatoria de semifinales de Liga de Campeones ante el Real Madrid en la que han empezado con mal pie, con una derrota (3-0) en el Santiago Bernabéu el pasado martes.

"Hubiese preferido un empate, o que el Atlético que hubiera perdido 1-0 ó ganado 1-2, que la eliminatoria estuviera más igualada. No va a echar la eliminatoria, pero lo tiene complicado y lo dicen ellos también. Si estás más cerca del objetivo, estás más centrado en ese objetivo y el Atlético lo tiene complicado", ha valorado Mendilibar.

"Si somos nosotros, podemos sacar algo, tendremos oportunidades de ganar. Si no cambiamos nuestro estilo, vamos a crearles problemas. Aunque tengo miedo a que nos roben balones en zonas que no deben robarnos y que nos hagan un gol. Si te marca un tanto, es difícil levantar un partido al Atlético. Si está cómodo con el 0-0, con un gol de ventaja mucho más", ha subrayado.

El Eibar, octavo clasificado con 54 puntos, intentará afianzarse en dicha posición, algo impensable para una plantilla que comenzó la campaña 2016-2017 con la permanencia como único objetivo.

"Nosotros intentaremos no perder la octava posición. A ver si somos capaces de competir, de empezar el partido bien, le doy muchas importancia a los primeros 10 minutos", ha destacado.

Mendilibar, quien ha igualado con el Eibar su récord de puntos (54) en Primera División, que había alcanzado antes con el Osasuna en la campaña 2011-2012, sufre cuatro bajas. Están lesionados Ander Capa, Alexander Mesa 'Nano', Antonio Luna, y Fran Rico, por lo que sólo puede contar con 18 futbolistas.

La convocatoria del Eibar está formada por Yoel, Riesgo, Arbilla, David Juncá, Ramis, Gálvez, Lejeune, Mauro Dos Santos, Dani García, Escalante, Christian Rivera, Pedro León, Rubén Peña, Inui, Bebé, Adrián González, Kike García, y Sergi Enrich.

La expedición azulgrana ha viajado esta tarde en avión a Madrid, donde pernoctará, y mañana retornará a la ciudad eibarresa en autobús después del partido del Calderón.