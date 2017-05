Madina: la cifra de avales de Susana Díaz es histórica e indica la victoria

Madrid, 5 may (EFE).- El diputado socialista y miembro de la candidatura de Susana Díaz, Eduardo Madina, ha considerado hoy que la cifra de avales presentada por Díaz -63.610- es "histórica" e "indica claramente un sendero de victoria", el próximo 21 de mayo.

En una entrevista en la Cadena Ser, Madina ha dicho sentirse sorprendido por el nivel de movilización del partido y ha valorado que los militantes se estén tomando "muy en serio" este congreso.

"Va a ser una campaña muy viva y la cifra de más de 63.000 avales indica que el día 21 de mayo el PSOE va a abrir un tiempo nuevo dejando atrás tres años muy difíciles", ha señalado.

El diputado socialista también ha subrayado que la posición de la candidatura de Susana Díaz ha sido "de humildad", y ha quitado importancia a que en algunas comunidades donde los líderes territoriales apoyan a la dirigente andaluza la militancia haya respaldado a Pedro Sánchez.

"No hay aparato, los militantes son libres para avalar a quien quieren. Habrá quien termine votando a otro al que no avaló, el voto no está secuestrado", ha insistido el diputado del PSOE.