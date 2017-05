López: la unidad es una obligación, si no hay paz interna vamos al suicidio

Madrid, 5 may (EFE).- El precandidato a la Secretaria General del PSOE Patxi López ha asegurado hoy que la unidad en el partido ya no es una opción sino una obligación y "si no hay paz interna y seguimos divididos, vamos al suicidio", lo que derivará en un PSOE irrelevante e, incluso, en su desaparición.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, López ha insistido en que para la división solo hay una receta: la unidad, y entender que ganadores y perdedores tienen que vivir "bajo el mismo sol". Por ello, ha apostado por "tender puentes y coser, pero con hilo, porque si no ponemos hilo a la aguja sólo hacemos agujeros".

López ha lamentado los episodios de "enfrentamiento brutal" entre socialistas pero también la falta de definición y aquí ha reprochado al partido que esté todo el día mirando a izquierda y derecha "como si no supiera cuál es su sitio".

Para López, el partido ha confundido para qué servían los avales y su recogida se ha convertido en "una guerra", donde se ha ido "a la caza del militante" dando a entender que "estamos armando una especie de ejército".

López ha propuesto quitar los avales. "Si son un filtro, regulemos la segunda vuelta para que haga de filtro y así evitamos a los militantes esta especie de presión".

Sobre las cifras históricas en los avales conseguidos ha valorado que el partido esté vivo y los militantes quieran participar, pero ha comentado que lo que no le gusta es el proceso de división que pueda mantener el enfrentamiento y la confrontación.