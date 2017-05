Láinez: "El Reus es de los mejores en el juego posicional"

Zaragoza, 5 may (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, César Láinez, ha declarado hoy que su rival del próximo domingo, el Reus Deportiú, es "de los mejores en el juego posicional" y, a la vez, "ordenado defensivamente cuando no tiene el balón".

"Es paciente cuando tiene que defender, cierra bien líneas de pase y cuando recupera le da sentido a la pelota. Nos enfrentamos a un rival que se encuentra a gusto con balón y sin él, tiene las dos virtudes. Vamos a ver cuál es capaz de ensalzar sur virtudes y minimizar sus defectos", ha añadido el preparador zaragocista.

Láinez ha explicado que el conjunto catalán parece que tiene problemas en casa pero ha destacado que si se ven sus partidos lo hace "fenomenal" y que el problema que tiene es que le falta acierto de cara al gol.

"Defiende muy bien porque tiene la pelota, lo que le da un sentido táctico a su recuperación, y eso hace que los rivales sufran", ha analizado, añadiendo que la característica principal de los equipos de Natxo González, técnico reusense, es que "encajan pocos goles, son agresivos y elevan a la máxima potencia lo que es un equipo ya que todo el mundo trabaja, todo el mundo compite y nadie da menos que el que está al lado".

A este respecto ha apostillado que Natxo González quizá no tenga el recorrido de otros entrenadores por conjuntos de primer nivel, pero que sus equipos tienen una seña de identidad: "el que no corre no juega, el que no pelea no juega y una seguridad defensiva que le está dando una eficacia para conseguir sus objetivos".

El preparador zaragozano considera que el enfrentamiento contra el Reus entraña una gran dificultad porque se trata de un rival directo que realizó "una primera vuelta de 'playoff' y que en la segunda ha merecido más".

De su equipo ha resaltado que venía de una situación complicada tras haber sumado 8 puntos en 11 partidos y que ha sido capaz de mantener una línea de juego y conseguir una puntuación para afrontar los seis últimos partidos con mucha paciencia.

"Si se mantiene la línea de trabajo estoy seguro de que se conseguirá permanencia", ha comentado Láinez, que ha añadido que cuantos más minutos sean capaces de mantener dicha línea en los partidos más opciones tendrán.

Sobre los problemas del Real Zaragoza en los tramos finales de los encuentros, el técnico ha señalado que no cree que sea un problema físico ya que las estadísticas dicen que corre más que el contrario. Por ello, opina que puede que sea más un tema psicológico aunque podrían juntarse "las dos cosas".

"Quizá corremos mal. Cuando no vamos a favor en el marcador se busca más la portería contraria y cuando se va por delante los jugadores tienen miedo a perder esa ventaja. Ese miedo, si pasa dos partidos, no te condiciona pero si es más, como nos ha ocurrido a nosotros, es un lastre psicológico para el jugador", ha analizado.

A este respecto ha indicado que pensar que se puede perder algo que tanto ha costado conseguir hace que las cosas no salgan igual de fluidas, aunque lo que no considera normal es que en la última jornada remonte el partido el Getafe y que en los siete últimos minutos el Real Zaragoza tuviera tres ocasiones de gol para igualarlo.

César Láinez piensa que tienen que ir a conseguir los tres puntos a Reus, lo que les darían "tranquilidad y serenidad", porque cuanto más se acerque el final de la temporada y menos puntuación tengan más nerviosos se pueden poner.