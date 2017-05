Kuznetsova: "Que me vean como favorita no me hará ganar partidos"

Madrid, 5 may (EFE).- Señalada por la checa Karolina Pliskova como una de las "grandes favoritas" a triunfar en Madrid, la rusa Svetlana Kuznetsova aseguró que el pronóstico de la segunda cabeza de serie "no" le hará ganar partidos en la Caja Mágica por lo que se mostró centrada "exclusivamente" en su primer compromiso.

Kuznetsova, que parte como octava cabeza de serie en el Mutua Madrid Open, remarcó durante su comparecencia ante los medios de comunicación que el nivel de cada partido "será extremadamente alto". Por esta razón, reparó en la exigencia de su primer compromiso, ante la kazaja Yaroslava Shvedova.

"He jugado contra ella en Roland Garros hace tiempo y sé que será una ronda dura", subrayó.

La rusa sí apreció, no obstante, las palabras de Karolina Pliskova. La segunda cabeza de serie en la Caja Mágica la nombró como una de las máximas candidatas al título junto a la última campeona, la rumana Simona Halep, y la española Garbiñe Muguruza.

"Aprecio que me vean como una buena jugadora en tierra. Ella dice lo que piensa y yo trabajo lo mejor que puedo, pero sus palabras no me harán ganar partidos", sentenció Svetlana Kuznetsova, la novena mejor jugadora del mundo.