Koeman promete cumplir su contrato con el Everton y no hace caso a rumores

Londres, 5 may (EFE).- El holandés Ronald Koeman, entrenador del Everton, ha prometido que va a cumplir el contrato de tres temporadas que firmó con el club inglés, aunque admitió que le gustaría dirigir un día al Barcelona.

Koeman, de 54 años, está a punto de concluir el primero de los tres años que firmó el pasado verano, cuando llegó a Goodison Park procedente del Southampton.

"No hay ninguna posibilidad de que me vaya del Everton antes de que termine mi contrato", dijo el técnico holandés, quien es uno de los nombres que suenan como sustituto de Luis Enrique en el banquillo del Camp Nou.

"No me veo como el próximo entrenador (del Barça). He dicho varias veces que es la ambición de cualquier técnico y jugador, pero eso no cambia mi posición o contrato con el Everton. Estoy muy contento aquí y estoy deseando que empecemos la temporada que viene", agregó.

El nombre de Koeman es, junto a los de Ernesto Valverde (Athletic Club), Juan Carlos Unzué (segundo de Luis Enrique), Eduardo Berizzo (Celta de Vigo), Jürgen Klopp (Liverpool) y Jorge Sampaoli (Sevilla), uno de los que más suenan para tomar las riendas del banquillo del Camp Nou tras la marcha de Luis Enrique.

"Me siento orgulloso de que se fijen en mí. Y todo el mundo sabe que soy aficionado del Barça; todos saben de mi amor por el club en el que crecí como jugador y como persona", sostuvo Koeman, quien vistió la zamarra azulgrana entre 1989 y 1995.

"En mi vida como técnico profesional tengo dos sueños por cumplir: uno, dirigir a mi equipo nacional, Holanda, algo que podría haber hecho, pero tenía una obligación con el Everton; y dos, entrenar al Barcelona. Y esa es la pura verdad", sostuvo Koeman.

A falta de tres partidos para que termine la Premier League, el Everton es séptimo en la tabla, y con total seguridad se quedará fuera de los puestos de Liga de Campeones, aunque la próxima campaña jugará la Liga Europa.

"Tenemos un proyecto muy emocionante y poderoso, y queremos ser cada vez más fuertes y mejores para llegar a los puestos de Champions League", indicó.