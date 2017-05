Iggy Pop actúa mañana en un festival que acompaña el Gran Premio de Jerez

Jerez de la Frontera 5 may .- La provincia de Cádiz despliega este fin de semana un buen número de actividades para acompañar la celebración del Gran Premio de Motociclismo de Jerez, entre otras el festival "Motor Circus" que mañana ofrecerá el único concierto en España de Iggy Pop.

Recién cumplidos los 70 años, Iggy Pop (Muskegon, Michigan, 21 de abril de 1947) es el protagonista de este festival que se celebrará mañana en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el que actuarán también el DJ Fatboy Slim, pionero del llamado "big beat" junto a The Chemical Brothers.

Los Zigarros, The Zombie Kids, Crystal Fighters, Love of Lesbian, las Rock Ninghts, el Dj Colin Peters, Silvia Superstar (que fuera componente de The Killer barbies) y los showmen Nasty Mondays, completan el cartel del Motor Circus que celebra este año su primera edición.

No es la única actividad que se despliega en la provincia para ofrecer a los 280.000 aficionados a las dos ruedas que se acercan a Jerez de la Frontera para disfrutar del Gran Premio de Motociclismo y cuya presencia se extiende a muchas localidades de la provincia.

En Cádiz, la patronal de hostelería Horeca, junto a diversos clubs moteros y la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril han convocado para hoy y mañana la primera edición de "Motos frente al mar" con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz.

La iniciativa se celebra en un tramo del Paseo Marítimo en el que sólo podrán aparcar motos tanto el viernes como el sábado hasta la tarde, en una zona que también estará cortada al tráfico durante gran parte de esas dos jornadas.

Allí se ubicará la zona expositora de motos, y también se instalará una mini feria dedicada al mundo, habrá un desfile de vehículos históricos el sábado por la mañana y un escenario en el que se ofrecerán espectáculos y conciertos, entre ellas actuaciones de agrupaciones finalistas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).

En El Puerto de Santa María, los comercios de la ciudad pueden abrir dos horas más este fin de semana para atender la demanda de los moteros que estos días llenan la ciudad.