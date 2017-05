El Gobierno riojano asegura que no permitirá desigualdades entre CCAA

Logroño, 5 may (EFECOM).- El Gobierno de La Rioja ha asegurado hoy que no permitirá desigualdades entre las comunidades autónomas, por lo que pondrá en marcha las herramientas que ya existen para no permitirlo, ha afirmado hoy su portavoz y consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui.