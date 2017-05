Expertos creen que las ayudas a jóvenes para alquiler elevarán los precios

Madrid, 5 may (EFE).- Las ayudas al alquiler a menores de 35 años previstas en el borrador del Plan de Vivienda 2018-2021 suponen un "error" porque provocarán el aumento de los precios de las rentas, según los expertos, que, además, consideran que las ayudas a la compra incentivarán de nuevo al "endeudamiento masivo".

El Plan, cuyo borrador fue presentado ayer por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, movilizará 3.795 millones de euros y, entre otras medidas, prevé ayudas a los jóvenes menores de 35 años de hasta el 50 % del alquiler mensual de una vivienda.

Para el jefe de estudios de Idealista.com, Fernando Encinar, esta medida perjudicará "gravemente" a los mayores de 35 años que, además de no poder acogerse a las ayudas, se enfrentarán a "una subida de precios provocada por la medida gubernamental".

El director general del portal Pisos.com, Miguel Ángel Alemany, ha definido estas ayudas al alquiler como un "error" ya que va "en contra del funcionamiento natural del mercado", el cual "debe regularse conforme a las leyes de la oferta y la demanda, sin introducir elementos desestabilizadores".

El Plan presentado por De la Serna ofrece también ayudas de hasta 10.800 euros para pagar la entrada de una vivienda, algo que para Encinar resulta "decepcionante", pues, a su juicio, genera la "falsa expectativa de que todo el mundo puede ser propietario".

"Estas medidas incentivan otra vez el endeudamiento masivo por parte de los más jóvenes", ha apuntado Encinar, quien ha defendido que para fomentar el alquiler habría que dar una mayor cobertura jurídica a los propietarios o pedir a los ayuntamientos que cedan suelo para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Por su parte, Alemany ha recalcado que para acercar la vivienda a los jóvenes se debe "fortalecer su estabilidad laboral" y flexibilizar las condiciones de financiación respecto a intereses reducidos, plazos de amortización largos o periodos de carencia.

Por el contrario, el secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Daniel Cuervo, ha subrayado que no cree que las ayudas al alquiler vayan a provocar un aumento en los precios, ya que "el mercado no las va a tener en cuenta, y además, un aumento de precios no conviene a nadie".

En declaraciones a Efe, Cuervo ha defendido que el plan incentivará la inversión inmobiliaria privada al incluir ayudar al sector para la creación de un parque de viviendas en alquiler.