España golea a la anfitriona con una actuación estelar de Andújar

Redacción deportes, 5 may (EFE).- La selección española de fútbol femenino consiguió una abultada victoria por 1-5 ante la República Checa, anfitriona del campeonato de Europa sub-17, con una actuación estelar de la barcelonista Candela Andújar, que dio una asistencia y marcó un gol.

La victoria de España coloca a la selección en segunda posición del Grupo A, empatada a puntos con Francia, que fue derrotada por Alemania (2-1) y ante la que se jugará el pase a la semifinal, el próximo 8 de mayo.

El Estadio de Domazlice, ubicado a 49 km de Pilsen (República Checa), fue testigo del excelente triunfo del combinado español, que propuso un juego de posesión de balón, acoso y derribo. La derrota ante Alemania en la primera jornada aún quemaba en las chicas de Toña Is cuyo fuego interior salió de sus botas, llevando calor al campo en el minuto 3 de partido con un primer aviso y quemando, en forma de gol, tras haber transcurrido tan solo siete minutos.

La afición y la propia selección checa, anfitriona del torneo, contemplaron atónitas el regate en banda izquierda de Candela Andújar, estrella del partido, que para la defensora Sperova fue un destello fugaz y se vio incapaz de poder seguir su estela. Con pie zurdo, la número 11 de España envió el balón al corazón del área donde las milésimas de segundo se vuelven decisivas, tanto como resolutiva fue Claudia Pina convirtiendo el primer tanto para la fiesta española después de anticiparse a su par y enviar el balón al fondo de la red.

El ritmo no bajó, no con una selección insaciable y con Andújar haciéndose dueña y señora del ritmo del encuentro. Aceleración y pausa, regate, desborde y pase. La batuta en sus botas y la República Checa a su merced, daba igual que fuese en banda o en la medular, o dando un pase crucial para Lorena Navarro que no supo aprovechar el mano a mano contra Lukasova. La portera se esmeró en repeler las acometidas españolas.

Las ocasiones de peligro se sucedieron sin poder materializarlas. La puntería estaba fallando y llegó el único aviso de las anfitrionas con un disparo lejano. El balón se escurrió de las manos de Coll y Khyrova, en el rechace, no acertó a poner la igualada en el marcador.

Se llegó al descanso con un resultado positivo, pero corto, con un juego dominante, pero falto de acierto, una Andújar estelar y con una nota negativa: la lesión de la capitana Aleixandri, sustituida por Márquez Baena.

La consigna en el vestuario debió de ser clara: rematar el partido cuanto antes. Y así fue como sucedió. Con el recuerdo aún vivo de las oportunidades desperdiciadas, Candela Andújar puso el 0-2 en el primer minuto de la reanudación. Fue entonces cuando la confianza se apoderó de las españolas y la desidia del combinado checo, que empezó a hacer aguas ante la insistencia de Lorena Navarro, autora del 0-3, con un excelente punterazo, unos minutos después .

Las jugadoras de Toñi Is, dominadoras durante los 80 minutos de partido, redondearon el casillero por medio de Pujadas y Márquez Baena, en una segunda parte que siguió un guión similar al de la primera. El resultado solo se vio afeado por el gol checo, obtenido por Sivakova, de penalti, en el minuto 79.

España buscará el pase a la penúltima ronda, el próximo lunes a las 14.00 horas, contra las francesas.

-- Ficha técnica:

1 - Rep. Checa: Lukasova; Sonntagova, Valaskova, Liskova, Sperova (Suchankova, min.63), Pochmanova, Krejcirova (Sivakova, min. 73), Slajsova (Cvrckova, min.41), Khyrova, Dvorakova y Staskova.

5 - España: Coll; Otermin (Sánchez Esteban, min.76), Pujadas, Aleixandri (Márquez Baena, min.16), Pérez Manrique, Torrodá, Abilleira, L. Navarro, E. Navarro, Andújar y Pina (López Ruiz, min.65).

Goles: 0-1, m.7: Claudia Pina. 0-2, m.41: Candela Andújar. 0-3, m.46: Lorena Navarro. 0-4, m.64: Pujadas. 0-5, m.69: Márquez Baena. 1-5, m.79: Sivakova, de penalti.

Árbitro: Galiya Echeva (BUL). Mostró tarjeta amarilla a Liskova y Torrodá.

Incidencias: Segundo partido de la Fase de Grupos del Campeonato de Europa Sub-17 femenino, Grupo A, disputado en Domazlice (República Checa).