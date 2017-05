Energía cree que cierre plantas de carbón pondría en duda compromiso de Enel

Madrid, 5 may (EFECOM).- El Ministerio de Energía no ha tenido noticia directa de Endesa ni de Enel, su principal accionista, sobre el eventual cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) pero, de confirmarse, entendería que el compromiso de la compañía italiana con España no es el deseable.

Fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal han explicado que, de confirmarse el cierre, demostraría que "el compromiso de Enel con España no es el que le gustaría a este Gobierno" y que su postura "no es coherente con las necesidades energéticas del país".

Endesa ha repetido que acometer las inversiones en materia ambiental que requerirían las centrales de Andorra y Compostilla para seguir en funcionamiento después de 2020 las haría inviables en las condiciones actuales, por lo que de momento no se plantea abordarlas.

Sin esas inversiones, las dos centrales no cumplirían la nueva directiva europea sobre emisiones, que entrará en vigor en 2020.