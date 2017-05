Conte dice que no le preocupan los rumores sobre el futuro de Diego Costa

Londres, 5 may (EFE).- Antonio Conte, entrenador del Chelsea, ha asegurado este viernes que no está preocupado por el futuro inmediato de Diego Costa, quien, supuestamente, ha llegado a un acuerdo para jugar a partir de la temporada que viene en el Tianjin Quanjian chino.

"No sé nada de esto y no he hablado del futuro con Costa", señaló Conte, en la rueda de prensa previa al partido de Premier League del lunes ante el Middlesbrough (20:00 GMT).

"Lo importante para todos los jugadores y para todos los trabajadores del Chelsea es estar centrados en el presente. Eso es lo de verdad importante para nosotros, mucho más que el futuro. Debemos estar centrados en preparar de la mejor forma posible los partidos que nos quedan desde ahora hasta el final de la campaña", terció el preparador italiano.

Según los rumores que han circulado los últimos días, Costa, máximo goleador del Chelsea esta temporada, ha firmado un precontrato con el Tianjin Quanjian, de la pujante Superliga china (CSL), para jugar en el conjunto asiático a partir del curso que viene.

El Tianjian Quanjian, entrenado por el italiano Fabio Cannavaro y en el que juegan estrellas de la talla de Axel Witsel y Alexandre Pato, estaría dispuesto a ofrecerle al internacional español de origen brasileño un salario de 650.000 libras a la semana (766.000 euros), convirtiéndole en el futbolista mejor pagado del mundo.

A Costa, de 28 años, autor de 20 goles y 6 asistencias esta temporada, le quedan todavía dos años de contrato con el club del suroeste de Londres, pero el Tianjin Quanjian podría ofrecer hasta 75 millones de libras (88,5 millones de euros) por sus servicios.

"No estoy preocupado por eso. Veo a mis jugadores todos los días y sé que están centrados. Todavía no he hablado con Diego sobre su futuro, ya que no creo que sea algo muy importante", aseguró Conte.