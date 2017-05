El Betis, ante la primera de sus 'finales' en un duelo vital por la salvación

Sevilla, 5 may (EFE).- El Real Betis Energía Plus visita este sábado la cancha del Rio Natura Monbus Obradoiro en un duelo vital por la salvación, en el que ambos están obligados a ganar en la primera, y quizá la más trascendental, de las tres 'finales' que les quedan a sevillanos y gallegos hasta el final de la Liga Endesa.

El cuadro verdiblanco, penúltimo con ocho triunfos, uno menos que el equipo de Moncho Fernández, se juega casi toda la temporada en el pabellón Fontes do Sar de Santiago de Compostela y, si quiere continuar por méritos deportivos en la elite del baloncesto español, necesita volver a ganar después de encadenar seis partidos perdidos.

Su entrenador, Alejandro Martínez, lleva tres jornadas al frente del equipo, tras la destitución del croata Zan Tabak, y aún no conoce la victoria porque todas se saldaron con derrotas y ante tres 'grandes': Real Madrid, Valencia Basket y Barcelona Lassa.

Por ello, a los béticos les va la vida y su futuro en tierras gallegas y no les queda otra que ofrecer su mejor versión y dejarse todo sobre la pista para intentar superar el ambiente hostil y la gran presión que se encontrarán en Santiago para mantener vivas sus esperanzas de salvar la categoría.

En un choque marcado por la necesidad y en el que se presume que tendrá más opciones de salir victorioso el equipo que mejor controle la ansiedad, los sevillanos, que no ganan desde hace siete jornadas, cuando lo hicieron en Fuenlabrada el 19 de marzo, buscarán redimirse de su nefasta temporada y adelantar al Obradoiro, al que ya venció el 30 de octubre en la primera vuelta por cinco puntos (79-74).

De este modo, ganar es vital para los dos equipos, aunque en el caso de los andaluces, si no pudieran hacerse con el triunfo, también podría ser clave que no perdieran por más de cinco puntos para mantener la diferencia particular de puntos a su favor.

El equipo hispalense se presenta en la complicada cancha del Rio Natura Monbus con un solo triunfo en las últimas catorce jornadas como triste bagaje, pero Alejandro Martínez, ante lo mucho que se juega su equipo, ya ha avisado de que el jugador que no afronte motivado esta crucial cita es mejor que no dispute el choque.

"Quien no esté preparado, que no se monte en el avión", ha afirmado el técnico barcelonés del Betis Energía Plus.

Los verdiblancos necesitan tomar oxígeno en esta jornada para llegar con opciones ciertas de lograr el objetivo de la permanencia en las dos siguientes, en las que recibirá al MoraBanc Andorra, que lucha por estar en la fase por el título, y visitará Málaga para acabar la Liga frente al Unicaja, que pelea por ser cabeza de serie.

Como hace una semana con el Barcelona, en principio sigue de baja el alero esloveno Bostjan Nachbar por una microrrotura fibrilar en el sóleo.