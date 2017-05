Abdennour no jugará contra el Osasuna por lesión

Paterna , 5 may .- El central tunecino del Valencia Aymen Abdennour no estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Osasuna después de no haberse recuperado de una lesión muscular que le ha impedido jugar en las pasadas jornadas.

El defensor tunecino, con una elongación muscular en el muslo de su pierna izquierda, siguió ejercitándose hoy al margen de sus compañeros en la ciudad deportiva de Paterna como ya sucedió en el resto de sesiones de la presente semana.

Además, Diego Alves, que padecía molestias tras la derrota contra el Real Madrid, trabajó hoy con normalidad y estará disponible para el encuentro del domingo en Mestalla, aunque Salvador González "Voro" medita dar la titularidad a su compañero Jaume Doménech, quien sólo ha jugado en la Copa del Rey esta campaña.