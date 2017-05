Viñales: "Hay que preocuparse por todos y dar el máximo"

Jerez de la Frontera , 4 may .- El español Mavercik Viñales (Yamaha YZR M 1), ganador de los dos primeros grandes premios de la temporada y segundo en el campeonato del mundo de MotoGp aseguró respecto a sus rivales que "Marc estará ahí, Valentino estará ahí y Dani también estaba en Austin".

"Hay que preocuparse por todos y dar el máximo ya que todos están fuertes y hay que intentar dar nuestro ciento por ciento", agregó Viñales, quien reconoció que sus sensaciones en Austin "no fueron muy buenas".

"Me sentí durante todo el fin de semana súper fuerte y realmente fue una pena caerse y no coger ningún punto, pero los test de Le Mans me han servido de mucho para coger otra vez confianza ya que es siempre importante antes de un gran premio y hemos probado varias cosas, varios neumáticos y fuimos rápido, que era lo más importante", recordó el piloto de Yamaha.

Como al resto de pilotos se le preguntó por el nuevo neumático delantero que tienen que probar y será motivo de discusión en la comisión de seguridad que tienen mañana, pero Viñales recalcó que "hay que probarlo, aunque ya he dicho que me gusta más el de este año, un poco más, y hay que hablarlo, hay que probar".

"Dependerá mucho del circuito ya que Austin era un circuito muy difícil, con muchos baches y la moto se movía mucho, era fácil cometer errores, pero hay que dar más vueltas a este neumático y probar distintas carcasas, gomas distintas", explicó Viñales.

En un determinado momento Maverick Viñales recordó su caída en Austin al afirmar que "si me hubiera caído en las últimas vueltas, dando el ciento por ciento, luchando con Marc, habría sido normal pues llevas la moto al doscientos por ciento y te has pasado el límite, pero era la segunda vuelta, donde yo cometo pocos errores".

"En estos años me he caído muy pocas veces y menos en las primeras vueltas, porque soy de los pilotos que se lo toma con más calma al principio, pero con Michelin me siento muy bien, siempre hemos tenido buena comunicación, las gomas siempre han sido buenas y desde el primer día que me subí a la Yamaha me he sentido bien con los neumáticos, me pareció un poco extraño pero hay que seguir al máximo y esperar que no vuelva a pasar", incidió.

Sobre el líder del mundial, su compañero de equipo Valentino Rossi, el español señaló de él que "es muy constante y le está ayudando mucho eso, ser constante, ser rápido en carrera pues está haciendo una gran temporada y le está saliendo todo bien. Se lo merece, porque está trabajando muy fuerte y lo está haciendo muy bien", reconoció Viñales.