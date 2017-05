Urrutia aparca a más adelante la decisión sobre la continuidad de Valverde

Bilbao, 4 may (EFE).- El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha aparcado para más adelante la decisión sobre la continuidad o no de Ernesto Valverde en el banquillo del primer equipo bilbaíno, un asunto recurrente en las últimas comparecencias tanto del presidente como del técnico.

Urrutia, en ese sentido, ha recordado que tanto con Marcelo Bielsa tras su primera temporada como con Valverde en su primera renovación, hace dos cursos, la decisión se tomó con la campaña terminada o a punto de finalizar. Y que la única que vez que renovó a un técnico antes de estas fechas fue Valverde el año pasado.

En ese sentido, pidió tranquilidad y confianza en las decisiones que vaya a tomar una Junta Directiva que puede "transmitir que el club tiene fuerza y salud".

"Mostramos en las decisiones cual es la forma de ver de esta Junta y en el ámbito deportivo mostramos coherencia. Si repasamos lo ocurrido estos años, nos han ido las cosas muy bien. Hemos demostrado coherencia y la seguiremos demostrando. Lo que tiene que tranquilizar a los socios es que las cosas se hacen con criterio", reflexionó al respecto el excapitán del equipo bilbaíno.

También aseguró que no ha recibido ninguna llamada del FC Barcelona interesándose por Valverde: "a mi nadie me ha llamado ni creo que me tenga que llamar".

En ha habitual comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de Ibaigane que convoca cada cierto tiempo a lo largo de la temporada, Urrutia ha repasado otros asuntos de actualidad y ha confirmado que Gorka Iraizoz no seguirá la próxima temporada.

También se ha mostrado está tranquilo y confiado en la continuidad de los jóvenes Kepa Arrizabalaga y Yeray Álvarez, las dos grandes confirmaciones de la temporada en el equipo titular de Valverde, y avanzó que a Mikel Rico, que acaba contrato la próxima temporada, no se le ha ofrecido la renovación.