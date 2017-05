Unos 600 nadadores de 20 países competirán el domingo en Oceanman Tabarca

Benidorm , 4 may .- Más de 600 nadadores en representación de 20 nacionalidades disputan este domingo en la isla de Tabarca de Alicante la segunda prueba del circuito Oceanman, competición internacional de natación en aguas abiertas para aficionados y profesionales.

La prueba alicantina en la segunda del calendario tras la celebrada en el pasado mes de marzo en Kuala Lumpur (Malasia) y la primera en territorio español, que será también la sede de la gran final del circuito, que se disputará en octubre en Benidorm.

El circuito Oceanman, organizado por la firma alicantina White Go For It, cumple su tercera edición y ya se ha convertido en un referente mundial en la natación en aguas abiertas al contar con sedes en seis países y tres continentes.

La prueba del domingo rodeará la isla, reserva natural marina, en una competición deportiva y se disputará en las modalidades Oceanman, con 10 kilómetros de recorrido, y Half Oceanman, de cinco. Además, también se celebrará una prueba popular con salida desde la playa de la isla y llegada a su puerto.

Los nadadores se desplazarán a Tabarca desde los barcos que cubren regularmente el servicio desde la localidad de Santa Pola, donde podrán recoger el sábado sus dorsales.

Tabarca es la segunda sede de un circuito con sedes en Sohi (Rusia), Lago d'Orta (Italia), Oitylo Bay (Grecia) y Cozumel (México).

Además, Benidorm pondrá el colofón al circuito con una prueba final en la que se pondrá en juego el título Mundial Oceanman y Half Oceanman, tanto en categoría masculina como femenina, al que podrán aspirar los diez primeros clasificados en cada una de las pruebas disputadas con anterioridad.