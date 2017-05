Tildan de deleznable la agresión a una chica con síndrome de Down en el metro

Barcelona, 3 may (EFE).- La asociación Down Catalunya ha calificado de "deleznable" la agresión que sufrió ayer una chica con síndrome de Down en el metro de Barcelona y le ha ofrecido sus servicios jurídicos por si los necesita para denunciar al agresor.

Los Mossos d'Esquadra están investigando para identificar y detener al autor de la agresión.

Según han informado a Efe fuentes policiales, los Mossos están analizando las cámaras de seguridad de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para aclarar lo ocurrido y poder identificar y detener al autor de la agresión, que habría dado un codazo y un puñetazo en la nariz a la chica, de 23 años.

"Todo nuestro apoyo y estima a Gema, objeto de una asquerosa agresión en el metro", ha tuiteado la asociación Down Catalunya, que ha informado a Efe de que ha ofrecido a la madre de la joven sus servicios jurídicos para perseguir al agresor.

Down Catalunya ha recordado que, según los últimos datos del Observatorio de la Discapacidad de Cataluña, un 23 por ciento de las mujeres discapacitadas han sufrido alguna vez violencia física, ocho puntos por encima de la media del resto de mujeres.