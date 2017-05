Szymanowski:"A día de hoy, el partido más importante en la historia del club"

Madrid, 4 may (EFE).- Alexander Szymanowski, jugador argentino del Leganés, consideró que el duelo ante el Betis del próximo lunes es a día de hoy 'el más importante en la historia del club' ya que podría suponer la salvación en función de lo que haga el Sporting ante Las Palmas.

"A día de hoy es el más importante de la historia del club. Tenemos que ganarlo y a ello vamos", declaró ante los medios durante un acto celebrado en la tienda DeWe de Madrid al que también acudieron David Timor y Jon Ander Serantes.

Los blanquiazules jugarán su partido sabiendo lo que ha hecho con anterioridad el Sporting, algo que Szymanowski valora como positivo: "Es una ventaja. Nosotros vamos a salir al partido a ganar. Esperamos que el Sporting gane a Las Palmas y nosotros vamos a tener que ganar nuestro partido".

"Pero sí es verdad que si el Sporting pierde el partido, con el empate te vale. Si estás en el ochenta y cinco empatando a cero, no te va a hacer falta ir a por la victoria porque el empate te vale. Es una ventaja a la que intentaremos sacarle partido", dijo.

Pese a ello hizo hincapié en la importancia de depender de ellos mismos: "Es importante lo que el Sporting haga porque de eso dependerá que nos salvemos antes o después, pero sabiendo que depende de nosotros. Si hacemos cuatro puntos da igual lo que el Sporting haga y ese es el objetivo de cara a estos partidos".

Sobre el choque ante el Betis, indicó: "Vamos a hacer nuestro partido. Si vemos un buen Leganés vamos a tener muchas opciones de ganar el partido. El Leganés ha demostrado este año que puede competir contra cualquiera en cualquier estadio. Nos toca en Butarque, con nuestra gente, contra el Betis. Es un escenario y un día perfecto para que el Leganés sume tres puntos".

Szymanowski aspira a ser el máximo goleador del plantel esta temporada pero prefiere que ese honor recaiga en jugadores como Miguel Ángel Guerrero, con el que compite por ese reto, si sirve para salvarse.

"Desde que he venido a Leganés mi forma más clara de ayudar al equipo ha sido metiendo goles. A uno le gusta destacar en algo. El año pasado me tocó ser el máximo goleador. Este año estoy peleando por lo mismo, es bueno", apuntó.

"Ojalá Guerrero pueda seguir metiendo goles. Es delantero, se los merece, trabaja muchísimo. Me alegro de que estos meses en los que igual no tuvo la suerte de cara a gol se lo estén recompensando en forma de goles. Firmo que me saque tres o cuatro goles de aquí al final. Significaría que hemos metido goles y que hemos sacado puntos", completó.

Por otro lado habló acerca de la baja por acumulación de amonestaciones de Martín Mantovani: "Es una ausencia importante. En estos partidos es una persona fundamental para el club, para la ciudad, para la afición y para los jugadores. El no verlo ahí de alguna manera nos va a condicionar un poquito".

"Es importante siempre la falta de cualquier jugador pero él es historia viva del club. Pero se ha demostrado que nadie es imprescindible. Entre quien entre lo va a hacer igual o mejor. A día de hoy falte quien falte se va a ver un buen Leganés", agregó.