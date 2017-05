Smits, seguido por la NBA, sueña con el Eurobasket tras su mejor temporada

Madrid, 4 may (EFE).- El alero letón del Montakit Fuenlabrada Rolands Smits, observado por varias franquicias de la NBA tras firmar su mejor temporada en la Liga Endesa y ser elegido mejor joven de la Eurocopa, aseguró a EFE que hará "todo" para estar en el próximo Eurobasket con Letonia.

Smits se ha convertido a sus 21 años en una pieza clave del equipo dirigido por José Ramón 'Jota' Cuspinera por su talento, agresividad y condición de jugador comodín que puede alternar las posiciones de alero y de ala-pívot gracias a sus 2,07 metros de estatura.

"Es difícil resumir la temporada, pero creo que, aunque quedan tres partidos, ha ido bien y he dado un paso adelante respecto al año pasado", explicó a EFE en una entrevista el joven jugador.

El alero de Valmiera (Letonia) ha disputado esta temporada 29 partidos de la Liga Endesa con 7,6 puntos de media, 3,6 rebotes y un 31% de acierto en triples en 21 minutos jugados por partido. Es el cuarto jugador más utilizado por Cuspinera en minutos por encuentro, por detrás del base Ludde Hakanson, el alero serbio Ivan Paunic y el escolta croata Marko Popovic.

En la Eurocopa, en la que fue elegido mejor jugador joven, disputó los 14 encuentros que jugó el Montakit, del que fue el tercer máximo anotador (9,4 puntos por partido) y el tercer reboteador (2,8 rebotes). Ante el Khimki ruso en Moscú hizo su mejor partido: 21 puntos, dos rebotes y otras tantas asistencias.

"La confianza ha sido clave, el año pasado dudaba al hacer muchas cosas y este año no. No pienso tanto cuando cometo errores. El año pasado ya sabía que tenía este problema, pero este año he intentado no pensar en ello", comentó el letón.

Smits aseguró estar "muy contento" de la victoria del pasado domingo contra el Herbalife Gran Canaria (75-72) que permitió al Fuenlabrada asegurar matemáticamente la permanencia en la Liga Endesa.

"Necesitábamos ganar ese partido después de jugar dos muy malos (las derrotas en Murcia con el UCAM y en Andorra contra el Morabanc). Creo que si jugamos así en casa podemos derrotar a cualquier equipo", manifestó Smits.

El letón reconoció que el equipo está "más tranquilo" al haber asegurado la plaza en la Liga Endesa, apostó por sumar algún triunfo más en los tres partidos que les quedan (fuera contra el Barcelona Lassa, en casa con Río Natura Monbús Obradoiro, y fuera ante el Baskonia) y también hizo balance positivo del año del Montakit.

"Creo que ha sido una buena temporada. En ACB no comenzamos bien, pero hemos jugado buenos partidos. En la Eurocopa lo hicimos bien, era nuestro primer año y ha sido una buena experiencia, nos ayudó a que el equipo fuera hacia arriba cuando estábamos perdiendo partidos en la Liga Endesa", explicó.

Smits es uno de los jugadores más reconocidos del Fuenlabrada por su proyección, lo que le coloca en la agenda de varias franquicias del baloncesto estadounidense, con al menos seis equipos NBA presentes el pasado domingo en el Pabellón Fernando Martín.

"Es algo muy bueno, pero por ahora no significa nada", aseguró un humilde Smits.

El letón cumple 22 años el próximo 25 de junio, con lo que es su última oportunidad de ser elegible en el 'Draft' de la NBA, para el que el año pasado llegó a postularse y en el que este año podría entrar automáticamente si algún club le requiere.

"Cuando termine la temporada veremos qué hacemos. Ahora estoy pensando en los tres partidos que quedan", declaró el jugador del Montakit Fuenlabrada, que tiene contrato con el club madrileño por una temporada más, hasta junio de 2018.

Rolands Smits llegó a Fuenlabrada en 2011, tras despuntar en la Baltic Sea Cup de 2011 de la que fue campeón con la selección sub-16 letona.

"En ese torneo conocí a mí representante, que fue quien me preguntó si quería venir a España porque había un equipo que me ofrecía venir aquí. Ni lo pensé", recordó Smits, que aterrizó en Fuenlabrada con apenas 16 años.

El alero letón, que prácticamente no sabía "nada" de la localidad madrileña que le acogió los siguientes siete años y le formó como jugador, inició su aventura en un torneo en el que compartía selección con el pívot Kristaps Porzingis, hoy estrella de los Knicks de Nueva York.

Volver a compartir vestuario con el hoy jugador NBA en el próximo Eurobasket que se disputará en Turquía es uno de los objetivos de Smits. Su país forma parte del grupo D junto a la anfitriona turca, Bélgica, Gran Bretaña, Rusia y Serbia.

"Voy a ir a las concentraciones previas para jugar, y voy a hacer todo lo posible para estar en el equipo. Porzingis dijo que iba a jugar y para mí sería genial jugar con él. Vamos a tener un muy buen equipo", aseguró el alero letón.