Rubi: "No ganar a Las Palmas significa prácticamente irse a Segunda División"

Gijón, 4 may (EFE).- El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer, Rubi, reconoció al término del entrenamiento de hoy que "no ganar el sábado a Las Palmas significa prácticamente irse a Segunda División", ya que como poco el Leganés mantendría los seis puntos de ventaja a falta de otros tantos por jugarse.

El técnico rojiblanco dirigió esta mañana un entrenamiento a puerta cerrada que en esta ocasión se desarrolló en El Molinón y no en Mareo, en el que trabajó algunos aspectos de cara al decisivo encuentro del próximo sábado ante un Las Palmas, que no se juega nada y que además llegará con bajas importantes, pero ante el que los gijoneses no pueden fallar.

"Si ganamos a Las Palmas pueden pasar muchas cosas en las jornadas que faltan, pero si no lo hacemos prácticamente no hay más historia", señaló Rubi, consciente de la crítica situación del equipo y añadió que si se ganara está seguro de "llegar a la última jornada con opciones".

Rubi, que aseguró que el equipo cree que "se va a salvar" y que "no tira la toalla", destaca la importancia de ganar el sábado porque supondría que el Sporting se pondría "a una victoria del Leganés y con el golaverage ganado".

"En las últimas jornadas puede pasar de todo, yo soy el Deportivo de La Coruña y no me fiaría", indicó Rubi, ya que el conjunto gallego aún no está matemáticamente salvado, aunque para que se produjese su descenso tendría que darse un triple empate entre ellos el Sporting y el Leganés, lo que supone que no sacarían ningún punto en las tres últimas jornadas,

No obstante, el técnico rojiblanco cree que "el Leganés está trabajando muy bien y se ha hecho fuerte en su campo", aunque se ha mostrado convencido de que los madrileño "no van a ganar los tres partidos que faltan" que es el objetivo que se plantean los rojiblancos para lograr la salvación.

A la pregunta sobre el incidente entre Amorebieta y Traoré en uno de los entrenamientos de esta semana, Rubi lo considera "normal" y apuntó que demuestra que el equipo "está vivo, que no pasa de todo" y aseguró que el incidente quedó zanjado "con un apretón de manos".

También tuvo palabras de elogio hacia la afición de la que reconoció que "está sufriendo y necesita de una alegría" y mostró su admiración por el apoyo que están mostrando al equipo en todos los entrenamientos de esta semana, lo que para él supone "un aprendizaje continuo de lo que supone ser sportinguista".

La única baja que tiene Rubi para este encuentro es la del lateral Lillo, que no se ha recuperado del esguince de tobillo que padece, mientras que una de las novedades, al menos en la convocatoria y pudiera ser que también en el equipo inicial, es la de Lacina Traoré, que lleva una semana entrenando con normalidad.

"Veo a Traoré con la misma ilusión que cuando llegó, está entrenando bien y estará a disposición", afirmó Rubi que, no obstante, no quiso ir más allá cuando se le preguntó por la posibilidad de que saliese en el equipo titular.