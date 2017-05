Rossi: "Sólo han pasado tres carreras y mi aspiración es ser más rápido"

Jerez de la Frontera , 4 may .- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP 2017, aseguró en la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de España que "sólo han pasado tres carreras y mi aspiración es ser más rápido".

"Los domingos lo he conseguido, pero en los entrenamientos tengo margen de mejora y mi intención es emplear toda esa experiencia para encontrar la puesta a punto que me haga ser rápido los domingos", señaló el italiano.

"Aún no he ganado, pero siempre he terminado cerca de los primeros y he sido protagonista y cada vez me siento más a gusto con la moto, me estoy adaptando bien a ella", aseguró Rossi.

"Estoy contento y es el momento más bonito del Mundial, en cuanto a los circuitos, ya que vienen mis preferidos, uno tras otro y Jerez siempre es fantástico, tiene algo especial y el año pasado ya fue un fin de semana casi perfecto: gané, fui el más rápido de entrenamientos e hice la vuelta más rápida, pero cada año es diferente y será difícil", reconoció Rossi.

Al hablar del liderato del mundial, Valentino Rossi comentó que parecía que son "siempre competitivos, pero hay que evitar caídas ya que sólo han pasado las tres primeras carreras y me gustaría ir más rápido y ser más fuerte".