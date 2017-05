Ribera: "Hay que corregir muchas cosas, sobre todo en defensa"

Madrid, 4 may (EFE).- El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, reconoció que el conjunto español debe "corregir muchas cosas", sobre todo, en la faceta defensiva, si no quiere volver a sufrir para vencer el próximo sábado a Austria en León, tal y como ocurrió el miércoles en Innsbruck, donde los "Hispanos" se impusieron por un agónico 29-30 a los centroeuropeos.

"Evidentemente hay que corregir muchas cosas, sobre todo, en la faceta defensiva. Debemos llegar a esos lanzamientos fáciles que concedimos a corta distancia para poder tratar de salir al contraataque, porque somos un equipo, que si no defiende y no sale al contraataque, en el ataque estático nos cuesta mucho más", señaló Ribera.

Problemas que el técnico español confía en poder solventar en la única jornada de trabajo de la que dispondrá antes de volver a medirse el próximo sábado con Austria en León, tras aterrizar este medio día en la capital española procedentes de Innsbruck

"Debemos, debemos corregir cosas, sobre todo, como decía antes en la faceta defensiva. Nos sorprendieron en muchos lanzamientos exteriores y eso hay que intentar controlarlo o por lo menos ayudar más a los porteros con más contactos sobre los atacantes como hicimos en la parte final de la segunda parte", explicó el preparador español.

Y es que como recalcó, una y otra vez, Jordi Ribera, el conjunto español debe mejorar sus prestaciones defensivas para poder desplegar su mejor arma, el juego de contraataque.

"El contraataque es un arma muy importante para nosotros, pero para ello hay que defender bien", insistió Ribera, algo que España no pudo hacer en los primeros cuarenta y cinco minutos del encuentro que le enfrentó el miércoles con los austríacos.

"Cuando estábamos con ese 24-19 en contra, realmente el partido se complicó mucho, sobre todo, porque fuera de casa siempre es más difícil remontar, pero creo que llegamos más frescos a la parte final y ese cambio a la defensa 5-1 permitió que pudiésemos llegar al último minuto con un gol arriba (29-30) y llevarnos dos puntos importantísimos", indicó el seleccionador español.

Un tramo final de partido en el que destacó la actuación del extremo Ferrán Solé, que en su tercer partido como internacional absoluto, anotó los dos últimos goles del conjunto español.

"Ferrán estuvo fenomenal, anotó los dos últimos goles, además uno de ellos fuera de su puesto específico en la zona de pivote y el otro en un lanzamiento muy cerrado y además desequilibrado, pero la verdad es que la finalización fue muy buena. Estoy muy contento de que la gente que poco a poco se va incorporando, tenga minutos y así podamos tener un grupo mayor de jugadores para la selección", comentó Ribera.

Menos tiempo pudo conceder Jordi Ribera al joven Dani Dujshebaev, que apenas pudo disputar cuatro minutos, en su estreno como internacional absoluto.

"Yo quería sacarle, porque independientemente del tiempo que jugó, el saltar a la pista es ya quemar una etapa, debutar con la selección absoluta. La verdad es que me hubiera gustado, incluso, que hubiese podido hacer un lanzamiento, aunque lo hubiese fallado", afirmó Ribera.

Un lanzamiento que el menor de los hermanos Dujshebaev, de tan sólo 19 años, tendrá la posibilidad de intentar el próximo sábado en León, donde España tendrá la oportunidad de sellar matemáticamente la clasificación para el Europeo de Croacia 2018 si logra vencer nuevamente a Austria.

"No sé si jugará más o no, depende del resultado y de la exigencia del juego. No lo tengo todo tan programado, siempre intento que pueda jugar todo el mundo, pero a veces el resultado del partido lo da o no lo da", concluyó el entrenador español.