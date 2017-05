Raimon ofrece mañana el primero de sus doce conciertos de despedida

Barcelona, 4 may (EFE).- Raimon, que ofrece mañana el primero de los doce conciertos con los que se despide de los escenarios en el Palau de la Música de Barcelona, ha agotado las entradas para el recital del 28 de mayo, que ha despertado mucha expectación porque será la última vez que el cantautor de Xàtiva actúe en directo.

El autor de "Al vent" dice adiós a su público a lo largo de cuatro fines de semana, con conciertos los días 5, 6 y 7; 12, 13 y 14; 19, 20 y 21, y 26, 27 y 28 de mayo.

Según ha informado a Efe el Palau de la Música, ya no quedan entradas para el último concierto y muy pocas para el resto de recitales; concretamente sigue a la venta entre el 5 y el 9 % del aforo, que es de 2.015 personas.

A sus 76 años, Raimon Pelegero Sanchis es uno de los máximos exponentes de la "Nova Cançó" y símbolo de la canción protesta en catalán durante los años de la dictadura franquista, cuando popularizó temas como "Jo vinc d'un silenci" o "Diguem no".

Su primera actuación en público fue el año 1961 en unos premios literarios en la Comunidad Valenciana y al año siguiente se trasladó a Barcelona, donde cantó por primera vez en 1962.

En Barcelona se convirtió en un profesional de la música y en un mito, razón por la que ha elegido la capital catalana para sus últimos conciertos.

En la rueda de prensa que ofreció en noviembre del año pasado para anunciar su despedida, Raimon dijo que había decidido retirarse de los escenarios "ahora" que se encontraba "bien de voz", porque quería "dejar un buen recuerdo" y, como dicen los italianos, "finire in bellezza".

El cantante de Xàtiva aseguró que se marchaba "amando el oficio" y a su público y que tras esta serie de recitales pretendía "retirarse de la vida pública" y dedicarse a "la lectura, a hacer vida de ciudadano y a ser espectador de los demás".

Tras ellos, Raimon hará "como los pensionistas", levantarse por la mañana y preguntarse "¿qué hago ahora?, ¿doy un paseo hasta el puerto?".

El cantante afirmó entonces que no volverá a subir a ningún escenario y probablemente tampoco grabará ningún otro disco de estudio porque compone "una canción cada dos o tres años" y no cree que la vida le regale el tiempo necesario para componer suficientes canciones como para editar un nuevo álbum.

"Entre mi último disco y el anterior pasaron 11 años -recordó- y dentro de 11 años yo tendré 87. No me veo a esa edad por el mundo presentando un disco".

No obstante, reveló que tiene "dos o tres canciones nuevas" y que "quizás las grabe en directo" durante los recitales del Palau, pero si después compone algo más, "puede que se las dé a alguien para que las grabe"", aunque prefería "no hacer futuribles" porque no quería ser como "esos políticos que prometen cosas que después no cumplen".

Más seguro se mostró respecto a su "despedida definitiva" de los escenarios, un oficio que, según dijo, "es como la bicicleta, si dejas de pedalear, no es que te caigas, es que te disparan".

Además, ya no le gustan las giras como antes porque le incomoda "comer fuera de casa, dormir en hoteles que quizás son ruidosos o no tienen la almohada adecuada".

Aunque las giras cada vez le cuestan más, tiene ganas de "complacer a su público" y pretende incluir en los recitales de despedida "todos los temas que la gente crea que son imprescindibles". Doce conciertos que prometen ser emocionantes.