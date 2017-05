Osasuna recupera varios jugadores para Valencia pero pierde a Oier y Mérida

Pamplona, 4 may (EFE).- Osasuna recuperará a varios futbolistas para el partido del domingo contra el Valencia en Mestalla, pero pierde de forma segura a Oier Sanjurjo por sanción y a Fran Mérida por lesión.

Oier, el jugador con más minutos de la plantilla 'rojilla', debe cumplir un partido de sanción al ver la quinta tarjeta amarilla en el encuentro del pasado domingo contra el Deportivo en El Sadar, mientras que Fran Mérida es baja por una lesión muscular sufrida en el entrenamiento del lunes.

Kenan Kodro, que arrastra un golpe en el costado, no se ha ejercitado esta mañana en Tajonar junto al resto de la plantilla, pero se espera que pueda estar recuperado para el partido del domingo.

El entrenador osasunista, Petar Vasiljevic, limitado durante las últimas semana por una media de diez bajas, recuperará para el domingo a los defensas David García y Nikola Vujadinovic tras sendas lesiones, y al delantero Oriol Riera después de una lesión y de que no pudiera jugar ante el Deportivo por el contrato de cesión.

Pendiente de la evolución de Raoul Loé, que hoy ha completado la sesión con el resto del grupo, Unai García y Juan Fuentes, lesionado en la primera parte frente al Deportivo, Vasiljevic cuenta con otras cuatro bajas seguras, además de Oier y Fran Mérida.

Siguen siendo bajas Emmanuel Riviere, Tano Bonnín, Miguel Flaño y Didier Digard, aunque el francés, lesionado de gravedad en octubre, ya realiza parte del entrenamiento con el grupo.

Vasiljevic, sin hacer un ensayo concluyente, ha trabajado esta mañana con la base de un posible equipo titular para Mestalla, con una defensa de cinco centrales y dos laterales largos, aunque no ha completado el once al no alinear un delantero.

Para mañana está previsto un entrenamiento de recuperación en Tajonar y el sábado partirá la expedición a Valencia tras una última sesión a puerta cerrada en el estadio El Sadar.

Osasuna jugará en Valencia (16.15 horas) sin ninguna presión al estar descendido hace dos jornadas, pero con la intención de acabar el campeonato lo más dignamente posible y con esperanzas de no finalizar colista en busca de unos mayores ingresos económicos.