Ortuzar replica a PSOE y Podemos que ellos permitieron gobernar a Rajoy

Bilbao, 4 may (EFE).- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha rechazado las críticas de PSOE y Podemos a su acuerdo presupuestario con el Gobierno del PP y ha recordado que fueron ellos los que posibilitaron que Mariano Rajoy fuera presidente.

"Los que permitieron que Rajoy fuera investido ahora no pueden señalar a los demás", ha dicho en referencia a la abstención del PSOE en la investidura, mientras que sobre Podemos ha señalado que pudo "desalojar" a Rajoy cuando Pedro Sánchez les propuso un acuerdo "y no lo hizo".

En una entrevista en Radio Euskadi, Ortuzar ha sostenido que no hay capacidad de acuerdo entre los grupos de la oposición "al margen de la crítica" al Gobierno y que en la política española "manda la hipocresía".

También ha replicado a la izquierda abertzale que "toda la vida ha suspirado" por negociar con Madrid y ETA lo hizo con todos los gobiernos habidos, desde la UCD al PSOE y el PP, "y no han sacado nunca nada, mejor están callados".

El presidente del PNV ha asegurado que el acuerdo que han conseguido con el Gobierno es "inatacable" en Euskadi y "muy fácil de explicar para los vascos, se puede tocar" porque son partidas económicas concretas.

Ortuzar ha negado que haya críticas entre la afiliación del PNV por pactar con el PP y ha asegurado que si ayer no se hizo una foto de la firma del acuerdo con Rajoy es porque tenía que volver en coche a Bilbao para explicar el pacto en una rueda de prensa.

"Si hace falta voy a Moncloa y me saco la foto. Cerramos el acuerdo mientras hablaba Montoro (en el Congreso) y no es que no quisiera esa foto, todo el mundo sabe que hemos llegado a un acuerdo", ha comentado.