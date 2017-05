Obama apoya a Macron y le califica de defensor de los valores europeos

París, 4 may (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama mostró su apoyo al candidato socioliberal a la Presidencia de Francia, Emmanuel Macron, al que considera defensor de los valores franceses y europeos.

En un vídeo difundido hoy en la cuenta de Twitter de Macron, Obama señala que no tiene intención de implicarse en muchas campañas electorales puesto que no será ya nunca más candidato, pero que considera que las elecciones francesas son "demasiado importantes" como para no emitir una opinión.

"Las elecciones en Francia son de una importancia capital para el futuro de Francia y los valores que protegemos. El éxito de Francia importa al mundo entero", afirmó.

Obama, que en ningún momento nombra a la rival de Macron en la segunda vuelta de los comicios presidenciales que se celebra el próximo día 7, la ultraderechista Marine Le Pen, asegura que el candidato "ha defendido los valores liberales", "ha destacado el papel importante que tiene Francia en Europa y en el mundo" y "se ha comprometido por un futuro mejor para los franceses".

"Se dirige a sus esperanzas, no a sus miedos", agrega el expresidente estadounidense.

Obama recuerda que recientemente habló con Macron "de su movimiento independiente y de su visión sobre el futuro de Francia", una conversación que ya fue revelada el pasado 20 de abril por el equipo de campaña del candidato.

"Quiero que todos mis amigos franceses sepan que deseo su éxito. Estas elecciones son demasiado importantes. Quiero que sepan que apoyo a Emmanuel Macron para avanzar", indicó Obama, que concluye su intervención diciendo en francés "¡En marcha!" (nombre del movimiento político creado por Macron) y "¡Viva Francia!".

Macron aseguró que el respaldo de Obama le hace "feliz", porque el expresidente estadounidense "apoya los movimientos democráticos y el esfuerzo europeo".

A tres días de la celebración de la segunda vuelta de los comicios, los sondeos dan al candidato socioliberal como claro favorito frente a Le Pen.