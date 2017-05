Martínez: "Quien no esté preparado, que no se monte en el avión"

Sevilla, 4 may (EFE).- El entrenador del Real Betis Energía Plus, Alejandro Martínez, aseguró este jueves que "el vestuario está preparado" para el duelo directo por la permanencia que su equipo jugará el sábado en Santiago y pidió a quien "no lo esté, que no se monte en el avión".

Martínez, en una comparecencia ante los periodistas previa al partido frente al Rio Natura Monbus Obradoiro, aseguró que "la semana ha ido bien, en progreso", para afrontar un partido que "es más final que los demás".

El barcelonés advirtió que en caso de victoria, "no se acaba todo", ya que luego habría que "rematar la faena" ante "Andorra, que se juega el 'playoff', y Unicaja", que busca "ser cabeza de serie".

El técnico bético desea que a sus jugadores "no les pese la presión", ya que esta frase es "algo que suena a excusa, a cuento chino", si bien puntualizó que el sábado "habrá mucho ruido ambiental" porque "ellos también se juegan la vida", de modo que espera de los suyos que tengan "comunicación visual".

"Supongo que será un partido a pocos puntos, para amarrarlo en defensa. Ambos equipos podemos jugar de varias maneras. Espero que veamos una versión mejorada de los tres últimos partidos. Los pequeños detalles serán clave", añadió.

El preparador catalán recordó que "en los últimos años apenas ha subido nadie" debido a causas financieras, por lo que "ha habido muchos equipos que al final han sido repescados", lo que "es parte del juego", así que "no sería un desagravio" que el Betis intentase permanecer en la ACB aunque descienda deportivamente.

En todo caso, Martínez prefiere centrarse en "controlar las emociones, se vaya ganando o perdiendo" y evitar "errores defensivos" cometidos en choques anteriores, que "no son culpa de un jugador. Si uno llega libre a la esquina, es porque se han equivocado tres o cuatro", subrayó.