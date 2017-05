Mario Vargas Llosa dice que "Macri ha cambiado a Argentina"

Buenos Aires, 4 may (EFE).- El escritor peruano Mario Vargas Llosa aseveró hoy que Mauricio Macri "ha cambiado" a Argentina, adonde "uno llega" y ve un país "más sosegado" y donde se ha atenuado "la crispación tremenda" que a su juicio había durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

"Ha mejorado muchísimo la imagen internacional de Argentina, que ha recuperado una respetabilidad internacional que había perdido con la cosa populista, demagógica, y eso es muy bueno, no solo para Argentina sino también para América Latina", señaló el nobel en declaraciones a radio Mitre.

El autor de "La guerra del fin del mundo" (1981) o "Cinco esquinas" (2016) remarcó que Argentina vuelve a ser una sociedad abierta y tolerante con la diversidad.

"Y creo que ese es un principio fundamental, ya no solo de la democracia sino de la civilización. Aceptar la diversidad de opiniones, convivir con la diferencia, creo que eso es un principio civilizador fundamental", sentenció.

Para Vargas Llosa, "la presencia de Macri ha cambiado a Argentina", ya que ahora es "un país más sosegado" y la "crispación tremenda se ha atenuado muchísimo".

"Es muy importante para América Latina que Argentina recupere la tradición democrática, la coexistencia en la diversidad... es un ejemplo muy importante para el resto", afirmó.

En opinión del nobel, en la región hay en la actualidad "un proceso civilizador" y "democratizador" muy marcado, pero con algunas excepciones "trágicas", como la de Venezuela.

En el ámbito internacional, el literato peruano se refirió también al panorama político francés, donde el próximo domingo se celebrará una segunda vuelta electoral presidencial que enfrentará al socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.

"Él (Macron) no hace concesiones, es un liberal, no tiene ninguna vergüenza en ser liberal. No hay ninguna duda, va a ganar las elecciones y va a ser muy bueno para Francia, la UE y para la democracia en el mundo", concluyó.

Respecto a Estados Unidos, argumentó que desde la llegada a la presidencia de Donald Trump "hay una movilización política que ha impregnado la clase intelectual", como periodistas, escritores, académicos y estudiantes que tradicionalmente eran muy apolíticos.

Para concluir, Vargas Llosa opinó que "el peligro" que representa Trump "es un hecho", pero indicó que ese peligro "está en cierta forma mediatizado por una oposición que está aprovechando las posibilidades enormes que tiene Estados Unidos para poder resistir a un gobernante peligroso".