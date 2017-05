LeBron James supera a Kareem Abdul-Jabbar y se acerca a Michael Jordan

Houston , 4 may .- El alero LeBron James elevó aun más su figura de leyenda dentro del baloncesto profesional tras superar al legendario Kareem Abdul-Jabbar como segundo máximo encestador en la historia de los playoffs de la NBA.

Lo hizo en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este que ganaron por paliza de 125-103 después que fue el máximo encestador al conseguir 39 puntos.

James llegó al partido con 24 puntos menos que Abdul-Jabbar (5.762) y superó al legendario miembro del Salón de la Fama al anotar un triple en el tercer periodo, que concluyó con 17 y los Cavaliers se pusieron 26 tantos arriba en el marcador.

La estrella de los Cavaliers con 5.801 puntos ahora buscará darle alcance a Jordan que tiene marca de 5.987 tantos, la mejor en los playoffs de la NBA.

El nuevo logró deportivo de James llegó a falta de 8:41 minutos del tercer periodo y cuando fue puesto en el marcador electrónico los aficionados de los Cavaliers, que llenaron las gradas del Quicken Loans Arena, le dedicaron una gran ovación.

James, que a sus 32 años busca llegar a las séptimas Finales de la NBA consecutivas, necesitó 205 partidos de playoffs en 14 temporadas de profesional para superar a Abdul-Jabbar, mientras que Jordan jugó 179 encuentros de fase final.

El alero estrella de los Cavaliers, que en la temporada regular estableció una serie de avances en categorías estadísticas de la liga, ahora tiene 28.787 puntos como profesional, que lo dejan en el séptimo lugar de la lista de todos los tiempos.

Abdul-Jabbar encabeza la lista de todos los tiempos como máximo encestador después que logró 38.387 puntos.

"Siempre he dicho que la verdadera competición comienza en el mes de mayo y ahora me siento muy a gusto con lo que hemos conseguido hasta ahora", declaró James al concluir el partido. "Me siento bendecido que haya podo realizar esta noche algunas que han ayudado al equipo a conseguir la victoria".

James también se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA con 300 triples en la competición de los playoffs y se une al exescolta Ray Allen (385), al exalero Reggie Miller (320) y al veterano escolta argentino Manu Ginóbili (312), de los Spurs de San Antonio.

James reiteró que no tenía ningún interés el hablar de premios ni marcas individuales sino de otra victoria importante que había conseguido el equipo en unas semifinales que ahora dominan con ventaja de 2-0 al mejor de siete.