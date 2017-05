Kipchoge, Desisa Tadese ante el reto de bajar de las 2 horas en maratón

Madrid, 4 may (EFE).- El keniano Eliud Kipchoge, campeón olímpico de maratón, será este sábado la punta de lanza del proyecto Breakin2 de Nike para bajar de las dos horas en un maratón controlado por jueces de la Federación Italiana que se correrá a las 5.45 horas de la mañana en el autódromo italiano de Monza.

El asfalto del circuito de Monza será el escenario del asalto a una frontera del atletismo hasta hace poco considerada ciencia ficción: completar un maratón en menos de dos horas.

El récord del mundo en vigor pertenece al keniano Dennis Kipruto Kimetto, que el 28 de septiembre de 2014 venció en Berlín con un tiempo de 2h02:57.

Kipchoge es ahora el tercero en el ránking de todos los tiempos con 2h03:05 (Londres, 2016), y el segundo de la lista, el etíope Kenenisa Bekele (2h03:03 en 2016), formará parte de un proyecto similar promovido por Adidas.

El sábado al amanecer, tres corredores estarán listos para derribar la historia. De entre todos los deportistas analizados para formar parte del proyecto Breaking2, Nike, impulsor de la iniciativa, eligió a tres: junto a Kipchoge estarán el etíope Lelisa Desisa y el eritreo Zersenay Tadese.

Ellos son, según diversos parámetros, los atletas con una técnica más eficiente, los que más posibilidades tienen de conseguirlo. Treinta liebres, divididas en grupos de seis, trabajarán para ellos marcando el ritmo.

Brad Wilkins, fisiólogo y director de los investigadores que componen el Breaking2, sostiene que "como atletas de élite, tienen unos programas de entrenamiento increíbles y consistentes que están funcionando. Nuestro objetivo se ha centrado en trabajar con ellos y con sus entrenadores para proporcionar análisis y observaciones".

Por su parte, Brett Kirby, investigador y fisiólogo principal del proyecto, ahonda en las diferencias que hay entre ellos, principalmente en el proceso de recuperación que realizan después de correr más de 160 kilómetros a la semana.

"A Zersenay se le conoce como el hombre durmiente, porque cuando no está corriendo está durmiendo. Cuando Desisa no está entrenando, está descansando. Kipchoge pasa muchas de sus pausas combinando el descanso con la vida diaria del campamento. Hace algunas tareas, como sacar agua del pozo o trabajar en las tierras del campamento", explica Kirby

Otra de las principales preocupaciones para los impulsores radicaba en compensar la pérdida de líquido provocada por el sudor. "Creamos una mezcla personalizada de carbohidratos para cada atleta basada en los datos que hemos recopilado a lo largo del programa de entrenamiento que indica cuánto líquido pierden mientras corren y cuánto pueden absorber", finaliza Kirby.

Por ello, Tadese, Lesisa y Kipchoge tienen diferentes tipos de carbohidratos, cantidades, líquidos y sabores para maximizar sus niveles de energía. Cada vez que completen una de las diecisiete vueltas al circuito, deberán avituallarse. Una ingesta cada siete minutos aproximadamente, lo que supone una cantidad superior a la habitual a la que los corredores han ido familiarizándose.

Tadese, poseedor del récord del mundo de media maratón (58:23 en Lisboa, 2010), pasa largas temporadas en Madrid bajo las órdenes de su entrenador, Jerónimo Bravo. En conversación telefónica con la web de EFE practicodeporte.com, el responsable del salto a la élite del atleta eritreo, lo define como "tranquilo, ambicioso y trabajador".

"Queremos bajar de las dos horas. Si no lo hacemos por un par de segundos, estará muy bien, pero no lo habremos conseguido", continúa Bravo. "Estaré contento si se consigue bajar de las dos horas pero si lo hace Zersenay, todavía más".

Con un perfil eminentemente llano, el circuito ha sido homologado por la IAAF y jueces italianos presenciarán las más de diecisiete vueltas que tendrán que completar. Los atletas pasarán un control antidopaje a su término. "Todo está en orden. El único pero es que la Federación Internacional exige que las liebres formen parte de la totalidad de la carrera".

Saldrán seis liebres -sólo dos de raza blanca- que trabajarán durante vuelta y media, y a partir de ese punto el grupo de encargados de marcar el ritmo se irán renovando de tres en tres.

También se acusa al proyecto de dopaje tecnológico. Nike ha diseñado para la ocasión unas zapatillas que incorporan diversos materiales y un novedoso talón que se inclina hacia arriba. Este tipo de calzado minimiza la pérdida de energía, suficiente para que sus detractores resten valor al reto.

"Los materiales cambian y evolucionan en todos los deportes pero en atletismo cualquier avance se considera ilegal. Butragueño no jugaba con las mismas botas ni remataba el mismo balón que Messi. Es algo relativamente reciente y nadie se plantea que no sea normal" reflexiona Bravo, que afirma tajantemente que "el dopaje perjudica la salud y una zapatilla no daña a nadie".

Será el primer intento del atletismo por romper la barrera de las dos horas. Otro proyecto que empezó antes, con Yannis Pitsiladis, investigador de la Universidad de Brighton, como impulsor, aún no ha arrojado ningún resultado claro. Al respecto, Bravo resalta que "el Sub2 (proyecto de Pitsiladis) es mucho más ambiguo. No hay fechas, no hay datos. Parece indefinido. Kenenisa Bekele ha corrido ya tres maratones desde que se enroló en el proyecto y no lo han conseguido. Tampoco han dado explicaciones".