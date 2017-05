Jorge Lorenzo participa en Seat en la fabricación de su nuevo Cupra

Barcelona, 4 may (EFE).- El piloto español Jorge Lorenzo, tricampeón mundial de MotoGP, ha cambiado el mono de piloto por el uniforme de empleado de la planta de Seat en Martorell (Barcelona), donde ha participado en la fabricación de su nuevo coche, un Seat León Cupra.

Según ha informado la marca española, Lorenzo ha iniciado su recorrido por el taller de chapistería de la mano de Steffen Reiche, director de Fábrica, donde ha comprobado el trabajo de los más de 2.000 robots que ensamblan la estructura del coche.

"Me he quedado impresionado por toda la tecnología que hay en la planta, parecía que estaba en la fábrica de Transformers. He estado en varias fábricas a lo largo de mi vida y la verdad es que ésta es la mejor que he visto con diferencia", ha asegurado el piloto.

Posteriormente Lorenzo ha visitado el taller de montaje del Seat León, donde el mallorquín ha participado directamente en la fabricación de su propio coche ante la atenta mirada de los trabajadores, para quienes la presencia del piloto ha sido una sorpresa puesto que desconocían que Lorenzo iba a visitar la fábrica.

"Me parece increíble que cada 40 segundos salga un coche de la línea. Requiere un nivel de planificación y precisión parecido al que utilizamos en la alta competición", ha indicado.

Ya con su coche fabricado, los empleados de línea han hecho entrega del León CUPRA que Lorenzo conducirá a partir de ahora, un vehículo personalizado con un vinilo y el número 99 con el logo personal del piloto.

Lorenzo ha sido recibido en la fábrica de Martorell por el presidente de Seat, Luca de Meo, y ha mantenido contactos con Jaime Puig, director de Seat Sport, y de Antonino Labate, director de estrategia, desarrollo de negocio y operaciones de Seat Sport.

El coche que conducirá el tricampeón del mundo es el Seat León CUPRA, un automóvil con 300 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

La colaboración se enmarca en el acuerdo de patrocinio por parte de Seat del equipo Ducati de MotoGP, que supone que el Seat León CUPRA es el coche oficial de la escudería italiana, así como la presencia de Seat en la parte frontal de la moto, el mono de los pilotos y el uniforme de los miembros del equipo.