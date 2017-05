Jáuregui dice no estar sorprendido por avales de Sánchez y ve proceso abierto

Bruselas, 4 may (EFE).- El portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo (PE), Ramón Jáuregui, afirmó hoy que no está sorprendido por el número de avales logrados por el exsecretario general del partido, Pedro Sánchez, y consideró que el proceso está abierto y este resultado "no es definitivo".

"No me sorprende", afirmó Jáuregui a la prensa junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, con quien se reunió hoy en la Eurocámara.

Jáuregui añadió que "es muy probable que las elecciones primarias estén más o menos ubicadas en torno a quienes han obtenido más avales, pero todavía hay tiempo para poder discutir y poder hablar".

"Lo que quiero es que las primarias sean una oportunidad para que el PSOE enriquezca su proyecto, modernice su oferta a los ciudadanos", dijo Jáuregui, quien confió en "elegir un liderazgo que resuelva los problemas de la socialdemocracia".

La candidatura del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ha sorprendido hoy con la entrega de 57.369 avales, solo 5.213 menos de los 62.617 presentados por la presidenta de la Junta de Andalucia, Susana Díaz, y 16.000 más de los 41.338 que él mismo consiguió en las primarias de 2014.