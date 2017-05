Herrerín se muestra agradecido a un Iraizoz del que aprendió "mucho"

Bilbao, 4 may (EFE).- Iago Herrerín, portero del Athletic Club cedido en el CD Leganés hasta final de curso y compañero del meta navarro en las cuatro últimas temporadas en el conjunto bilbaíno, se ha mostrado agradecido a la ayuda recibida por Gorka Iraizoz durante su estancia en el primer equipo rojiblanco.

A través de la red social Twitter, Herrerín ha querido acordarse de su excompañero remitiéndole una carta el día en el que el presidente, Josu Urrutia, ha confirmado que Iraizoz no seguirá el año que viene en el club vasco, En el que lleva una década y en el que ha sido titular hasta esta temporada,

"Hemos reído, llorado, disfrutado, sufrido, hablado de goles, nos animamos el uno al otro y sobre todo, por mi parte, aprendí mucho de ti. En parte soy portero de Primera gracias a consejos y a verte entrenar día sí y día también, salgan bien o mal las cosas", recuerda Iago.

Herrerín acompaña el texto con una foto de ambos con el trofeo de la Supercopa de España que el Athletic conquistó el verano de 2015 imponiéndose al Barcelona 5-1 tras un espectacular 4-0 en la ida en San Mamés.

"Tengo muchas imágenes buenas en la cabeza, móvil, ordenador ... pero subo esta porque es una celebración de un título, que no siempre se puede conseguir", le dice Herrerín a un Iraizoz al que sigue viendo en el mundo del fútbol: "sé que seguirás en el fútbol porque tus ganas y tu forma de ser encajarían en cualquier sitio".

Iago inicia la carta reconociendo que no sabe muy bien como empezar, pero destacando el compromiso y el sentimiento hacia el Athletic de su excompañero. "No sé muy bien como empezar esto, siempre dije que el puesto de portero es muy complicado, y más estando en un grande como es el Athletic, pero tengo muy claro que en estos 10 años has llevado ese escudo bordado en el pecho a todos los sitios que hemos ido", arranca Herrerín una misiva a Iraizoz que finaliza diciendo: "gracias Gorka !!!.