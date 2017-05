La Federación Inglesa acusa a Benítez de mala conducta

Londres, 4 may (EFE).- La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha acusado este jueves al español Rafael Benítez, entrenador del Newcastle United, de "mala conducta", por los comentarios que hizo sobre el árbitro Andrew Madley antes del partido entre su equipo y el Preston North End.

En la víspera del encuentro, que el Newcastle acabó ganando por 4-1 y sellando su ascenso matemático a la Premier League, Benítez cuestionó la elección del colegiado, oriundo de Huddersfield, localidad próxima a Preston.

"Me sorprende mucho esta situación. Este tipo de cosas no suceden en España, ya que, cuando tienes un árbitro de una ciudad o de un equipo que está cercano en la tabla, normalmente no dirige esos partidos", dijo el preparador madrileño.

"No tenemos ningún problema. Solamente queremos evitar una situación que, quizá, nadie entenderá. No solemos quejarnos de los árbitros en las ruedas de prensa o en las entrevistas", aseguró.

El duelo, que se disputó en el estadio de St James' Park, finalizó con goleada para los de casa (4-1), que festejaron su regreso a la máxima división del fútbol inglés un año después de su descenso.

"Rafael Benítez ha sido acusado de mala conducta con respecto a los comentarios que realizó sobre el árbitro designado, antes del partido del Newcastle United frente al Preston North End el 24 de abril de 2017. Presuntamente, sus comentarios fueron inapropiados y/o desprestigiaron el choque, contrariamente a la Ley E3(1) de la FA", informó la Federación Inglesa a través de un comunicado.

El entrenador del Newcastle tiene hasta el próximo martes 9 de mayo a las 18:00 hora local (19:00 CET) para apelar la acusación del organismo.