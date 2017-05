El GP de España quiere seguir haciendo sentir "en casa" a la Fórmula Uno

Madrid, 4 may (EFE).- Los organizadores del Gran Premio de España de Fórmula Uno, que se disputará el próximo 14 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya esperan que las escuderías sigan sintiéndose "en casa" en Montmeló, en un campeonato que ha "cambiado la monotonía" con Ferrari por delante en la lucha con Mercedes.

"El mensaje cuando hablo con pilotos, constructores, todos me dicen que están en casa. La Fórmula Uno cuando está en Barcelona se siente en casa, y esto es un paso muy importante. Que las escuderías decidan que el Circuit sea su referente es algo extraordinario", señaló el presidente del circuito, Vicenç Aguilera, durante la presentación del Gran Premio en Madrid.

Aguilera, acompañado por el piloto de Toro Rosso Carlos Sainz y el presidente de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó, aseguró que el circuito es "un referente europeo" y destacó que es la vigésimo séptima edición del Gran Premio de forma consecutiva en el trazado barcelonés.

El director del circuito destacó que en esta temporada el campeonato está "muy emocionante", con el liderazgo del tetracampeón alemán Sebastian Vettel (Ferrari), con 13 puntos de ventaja sobre el tricampeón británico Lewis Hamilton (Mercedes), en una competición que con el nuevo reglamento y los nuevos monoplazas ha aumentado "el atractivo para el espectador".

"Que lleguemos con otro color en cabeza del campeonato es bueno porque cambia la monotonía, pero no me atrevo a sacar la bola de cristal, porque estamos a una décima. Para un piloto como Carlos puede ser un drama, pero hace duro hacer una previsión a nivel deportivo. Me gustaría que Carlos tuviera una actuación un poquito mejor que la del año pasado (sexto), que ya sería muy buena", dijo.

Sainz dijo que espera que las mejoras de la escudería Toro Rosso se impongan a las de sus competidores para ponerse a la altura de equipos como Williams.

"Ojalá eso nos ponga a la altura de Williams que parece el cuarto equipo consolidado y podamos luchar por el 'top 8' que se convierta en séptimo o sexto como el año pasado", comentó Sainz.

El piloto madrileño, hijo del bicampeón mundial de rallyes y del Rally Dakar 2010, afirmó que conoce el Circuito de Barcelona "con los ojos cerrados".

"Al ser el circuito de desarrollos, es el circuito que todos los equipos tienen mejor modelado en los simuladores. Llevo en Londres dos días haciendo 200 vueltas al día, parece que llevo dos días en Barcelona, podría hacerlo con los ojos cerrados. Llevo desde 2010 rodando allí, son muchas vueltas", explicó el piloto de Toro Rosso.

Por su parte, el presidente de la Federación, Manuel Aviñó, señaló que el Circuit de Barcelona-Catalunya ofrece a los pilotos una "sensación de estar en casa" que es "una gozada", y destacó el papel de grandes pilotos como el bicampeón mundial Fernando Alonso o Carlos Sainz como referentes de los jóvenes valores.

"Es vital tener figuras como Carlos y Fernando, son referntes para muchísimos niños que se inician en el automovilismo. Siempre es necesario tener una persona de referencia, la verdad es que tenemos grandísimos pilotos y para nosotros son la piedra angular", dijo Aviñó, que deseó "un podio con los pilotos españoles" en Montmeló.