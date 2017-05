Madrid, 4 may (EFECOM).- El 60 % de los clientes de seguros de vida no entiende por completo la póliza contratada, cuatro quintas partes del contenido, concretamente, y el 20 % de los potenciales asegurados no los contratan porque "no piensan en ello", según un estudio de Aegon.

El análisis de la aseguradora revela asimismo que solo el 19 % de los asegurados entiende la información de este tipo de productos, por lo que Aegon expone que "es necesario" dar a conocer las características de esta póliza y resolver "dudas habituales".

Así, el estudio resalta que el "valor" principal del seguro de vida es que permite cubrir cualquier imprevisto durante el tiempo que se estime oportuno y atender así las necesidades básicas de la familia en caso de fallecimiento o invalidez del contratante.

También recuerda que este producto es "asequible" por su "ventajosa" relación entre coste y beneficio, y que al incluir supuestos que ocurren independientemente de la edad, como la invalidez, el cáncer o dolencias cardiovasculares, se adapta también a los jóvenes.

En concreto, Aegon apunta a que la edad de contratación de la póliza no tiene por qué coincidir con el momento de formar una familia, y que la "franja ideal" para contar con un seguro de vida oscila entre los 30 y los 50 años porque han de tenerse en cuenta "múltiples factores" relacionados con la situación laboral y financiera.

La entidad indica asimismo que cada cliente debe valorar el capital asegurado dependiendo de su perfil, expectativas y circunstancias, aunque lo "idóneo" es que sea entre tres y cinco veces el importe de ingresos anuales familiares.