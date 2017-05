Carlos Sainz: "Creo que éste ha sido mi mejor inicio de temporada"

Madrid, 4 may (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Toro Rosso) aseguró hoy en Madrid que esta temporada ha hecho "el mejor inicio" de sus tres años en la Fórmula Uno, con un octavo, un séptimo y un décimo lugar en cuatro carreras, y destacó el Gran Premio de China (séptimo) como su mejor actuación en la categoría.

"Creo que ha sido el mejor inicio de temporada hasta ahora, aunque tres años de experiencia ayudan. No ha sido fácil, la mitad de la parrilla está cada vez más apretada", destacó el piloto madrileño en Madrid durante la presentación del Gran Premio de España que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El piloto de Toro Rosso dijo que está "contento" aunque le dé "rabia" que las escuderías Ferrari y Mercedes estén "a años luz" de ventaja respecto al resto de equipos.

"Si algo le falla a esta Fórmula Uno es el espacio tan grande que hay entre los dos primeros y los demás, pero estoy disfrutando más y como lo estoy haciendo los resultados son mejores", añadió Sainz.

En cuanto a sus resultados, el piloto madrileño destacó el Gran Premio de China como su "mejor carrera en Fórmula Uno hasta ahora", en la que logró un séptimo puesto en el circuito de Shangái, gracias a su decisión de correr con neumáticos superblandos mientras todos los demás pilotos escogieron de lluvia.

"Vamos a intentar hacer más 'Chinas'. No suele llover en España, pero confío que Torro Rosso ponga de su parte, traiga una buena mejora y que la nuestra sea mejor que las de los demás. Confío en ello y ojalá eso nos ponga a la altura de Williams que parece el cuarto equipo consolidado y podamos luchar por el top 8 que se convierta en séptimo, sexto como el año pasado", comentó Sainz.

Ese sexto puesto de 2016 fue, en opinión del madrileño, la primera "buena carrera" en la que no le pasó nada a nivel mecánico.

"Venía haciendo buenas carreras, pero ahí fue la primera con buena clasificación, buena salida, y no hubo 'pit-stop' malo, no pinchamos y no me dieron un toque. Todo el mundo estaba sorprendido, pero yo pensaba que ya tocaba", recordó.

El piloto de Toro Rosso, hijo del bicampeón mundial de rallyes del mismo nombre, se mostró "muy satisfecho" con los monoplazas de esta temporada, fruto de la nueva reglamentación, que exigen "más en el físico y en el pilotaje".

"Si ves entre compañeros de equipo cada vez hay más diferencias, más errores en clasificación y carrera, en Australia vimos dos 'mini accidentes' por sesión. Nos lleva más al límite y ahí se ve mejor a los pilotos", resaltó Sainz.

No obstante, el madrileño reconoció que con la reglamentación actual es "imposible" que equipos como Williams, Toro Rosso o Force India se acerquen al nivel de Ferrari y Mercedes, para lo cual espera que los nuevos propietarios de la Fórmula Uno, la empresa estadounidense Liberty, vayan "poniendo a todos de acuerdo" para hacer un campeonato en el que más pilotos tengan opciones de ganar.

El piloto madrileño pondrá en marcha por segundo año una grada de animación dentro de circuito de Montmeló, a la que acudieron 1.500 personas la temporada pasada y para esta ha previsto un aforo de 3.000.

"En 2016 se nos ocurrió una primera prueba para ver qué pasaba, y se vendieron mil entradas en tres días, me quedé tan sorprendido y me empezaron a llegar mensajes de agradecimiento: gente que por fin podía ver una carrera, o que iba por primera vez a la Fórmula Uno. Fue tan positivo que pensé que me apetecía hacer algo más grande", explicó Sainz.

Durante la presentación del Gran Premio de España, en la que estuvieron el presidente del circuito Vicenç Aguilera, y el de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó, Sainz también reveló algunos secretos y recuerdos, a preguntas de los aficionados a través de las redes sociales.

Así, el piloto de Toro Rosso dijo que le hubiera encantado competir contra el brasileño Ayrton Senna y el francés Alain Prost, reveló algunas de sus costumbres antes de iniciar la carrera, como subir al coche por el lado derecho o ponerse el guante izquierdo primero; señaló su título de las World Series en 2014 como su mejor recuerdo; eligió el McLaren de 2007 que utilizaron Fernando Alonso y el británico Lewis Hamilton como su monoplaza favorito; y afirmó que conoce el Circuito de Barcelona "con los ojos cerrados".

"Al ser el circuito de desarrollos, es el circuito que todos los equipos tienen mejor modelado en los simuladores. Llevo en Londres dos días haciendo 200 vueltas al día, parece que llevo dos días en Barcelona, podría hacerlo con los ojos cerrados. Llevo desde 2010 rodando allí, son muchas vueltas", explicó Carlos Sainz.